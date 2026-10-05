Presentamos los pronósticos para el Croacia vs España. Analizamos las claves de un partido marcado por la reciente goleada histórica sufrida por los locales y el momento dominante de la selección española.

Este choque, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Nations League, se disputará el martes 6 de octubre en el Stadion Poljud de Split. Los pronósticos del Croacia vs España se inclinan claramente hacia el visitante, que busca sellar su pase a cuartos de final.

Pronósticos del Croacia vs España

España gana – 1.27 vía 1xbet

Ambos equipos anotan: Sí – 1.78 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Croacia vs España

Croacia viene de sufrir la peor derrota de su historia, un 7-0 en casa contra Inglaterra.

España mantiene una racha de 16 partidos invicta en la UEFA Nations League, la mejor seguidilla en la historia del torneo.

En el enfrentamiento más reciente, hace apenas una semana, España se impuso por 4-1 sobre Croacia.

A pesar de su dominio, España solo ganó ocho de sus últimos 16 partidos por un margen de dos o más goles.

Análisis y estado de forma: Croacia vs España

Croacia llega a este encuentro en un estado anímico crítico. La derrota por 7-0 ante Inglaterra no solo fue su peor resultado histórico, sino que expuso una fragilidad defensiva alarmante, concediendo 11 goles en sus últimos dos partidos. El equipo lució superado en el duelo previo contra España, generando un bajo volumen ofensivo y mostrando poca solidez. Jugar en casa y por el orgullo es su única motivación.

Por otro lado, España atraviesa un momento excepcional. Líder del grupo con puntaje perfecto, acumula una racha de 41 partidos sin perder en tiempo regular y viene de ganar sus tres compromisos en esta ventana de la Nations League. Su victoria por 4-1 sobre los croatas demostró una superioridad táctica y una contundencia ofensiva que los posiciona como claros favoritos para repetir el resultado.

Nuestra apuesta segura: España gana

El análisis de mercado respalda la victoria de España como el resultado más probable. Croacia busca recuperarse de una derrota devastadora, pero enfrenta a un rival que se encuentra en un nivel de rendimiento muy superior. La racha invicta de España en competiciones oficiales, sumada a la contundente victoria por 4-1 en el partido de ida, justifica el favoritismo. La diferencia de estado de forma y confianza entre ambos equipos es demasiado amplia como para ignorarla.

Apuesta de valor al ambos equipos anotan: Sí

A pesar de la superioridad española, su defensa ha mostrado ciertas fisuras, concediendo goles en cada uno de sus tres partidos de esta campaña de la Nations League. Croacia, a pesar de la goleada sufrida ante Inglaterra, logró generar 1.39 goles esperados (xG), indicando que tuvieron oportunidades claras. Jugando en casa y con la necesidad de ofrecer una mejor imagen, es plausible que logren marcar. Este mercado resultó ganador en cuatro de los últimos siete enfrentamientos directos.

Comparativa de cuotas: Croacia vs España

Alineaciones probables: Croacia vs España