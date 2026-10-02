Análisis y pronósticos para el Croacia vs Inglaterra por la Nations League. Inglaterra busca consolidar su buen momento, mientras que Croacia necesita recuperarse tras una dura derrota.

Croacia recibe a Inglaterra por la tercera jornada de la Nations League A, Grupo 3. El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre en el Stadion HNK Rijeka. Los pronósticos del Croacia vs Inglaterra apuntan a un duelo reñido, con los visitantes como favoritos para llevarse los tres puntos.

Pronósticos del Croacia vs Inglaterra

Ambos equipos anotan – 1.67 vía Betano

Victoria de Inglaterra – 1.93 vía Betano

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Puntos clave para el partido de Croacia vs Inglaterra

Inglaterra ganó 14 de sus últimos 18 partidos oficiales bajo la dirección de Thomas Tuchel, con un promedio de 2.5 goles por partido.

En 7 de los últimos 10 partidos de Inglaterra en todas las competiciones, ambos equipos han marcado gol.

Croacia perdió los últimos 4 partidos en los que sus cuotas de victoria superaban el 4.00, encajando un promedio de 3.25 goles.

Inglaterra ganó los últimos tres enfrentamientos directos contra Croacia, incluyendo una victoria por 4-2 en el Mundial de 2026.

Análisis y estado de forma: Croacia vs Inglaterra

Croacia llega a este encuentro con la necesidad de mostrar una mejor cara tras la contundente derrota por 4-1 ante España. El equipo de Slaven Bilić mostró vulnerabilidades defensivas frente a rivales de élite, un patrón que también se observó en la derrota por 4-2 ante Inglaterra en el reciente Mundial. Jugar sin público podría afectar su rendimiento como local, donde históricamente son muy fuertes.

Por su parte, Inglaterra se recuperó de una derrota ante España con una victoria por 2-0 sobre Chequia. El equipo de Thomas Tuchel demostró una notable consistencia, perdiendo solo dos de sus últimos 18 partidos oficiales. Su potencial ofensivo es considerable, y llegan a Rijeka como favoritos para afianzar el segundo lugar del grupo, aprovechando las debilidades defensivas de su rival.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan

Aunque Inglaterra parte como favorito, el mercado ‘Ambos equipos anotan’ presenta un valor considerable. Croacia marcó en sus últimos ocho partidos oficiales en casa, promediando 2.63 goles. Además, en los dos partidos de esta Nations League, ambos equipos vieron portería. Inglaterra, a pesar de su poderío ofensivo, concediendo goles con frecuencia; de hecho, en siete de sus últimos diez encuentros ambos equipos marcaron. Esto sugiere que Croacia tiene capacidad para anotar.

Apuesta de valor: victoria de Inglaterra

El historial reciente respalda la solidez de Inglaterra. Con 14 victorias en sus últimos 18 partidos oficiales, el equipo de Tuchel fue un conjunto muy fiable. El análisis de las cuotas del Croacia vs Inglaterra muestra que Croacia tiende a sufrir cuando no es favorito, habiendo perdido los cuatro partidos recientes en los que sus cuotas superaban el 4.00. La victoria por 4-2 en el Mundial es el antecedente más directo y refuerza la idea de una superioridad inglesa.

Comparativa de cuotas: Croacia vs Inglaterra

Alineaciones probables: Croacia vs Inglaterra