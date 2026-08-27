El Crystal Palace recibe al Manchester City en Selhurst Park para abrir la segunda jornada de la Premier League este viernes 28 de agosto. Ambos equipos presentan nuevos estrategas y buscan consolidar su juego.

Este es un análisis clave para los pronósticos del Crystal Palace vs Manchester City. El equipo local, dirigido por Pierre Sage, busca su primera victoria tras una derrota inicial, mientras que el City de Enzo Maresca quiere mantener su arranque perfecto a pesar de una actuación poco convincente en la primera fecha.

Pronósticos del Crystal Palace vs Manchester City

Ambos equipos anotan: Sí – 1.72 vía Stake

Empate – 4.10 vía Stake

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Puntos clave para el partido del Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace solo perdió uno de sus últimos seis partidos de liga en Selhurst Park.

Manchester City ganó solo cuatro de sus diez partidos como visitante en la Premier League durante 2026 (5 empates, 1 derrota).

El equipo local registró nueve empates en 19 partidos en casa durante la temporada pasada, demostrando ser un rival difícil de vencer en su estadio.

A pesar de la derrota inicial, Crystal Palace generó 1.96 Goles Esperados (xG) contra el Everton.

Análisis y estado de forma: Crystal Palace vs Manchester City

El Manchester City llega a Selhurst Park como favorito, pero su victoria por 2-1 ante el Bournemouth en la primera jornada dejó dudas. El equipo de Enzo Maresca, con un plantel renovado, mostró vulnerabilidades, especialmente en la primera mitad. Aunque dominaron los dos últimos duelos directos con marcadores de 3-0, su rendimiento en las apuestas Premier League como visitante en 2026 no fue consistentemente dominante.

Por su parte, Crystal Palace inició la campaña con una derrota por 2-0 ante el Everton. Sin embargo, el marcador no refleja su producción ofensiva, ya que generaron 1.96 xG y controlaron la posesión. Para el primer partido de Pierre Sage en casa, se espera que el equipo presente una mayor resistencia, apoyándose en su fortaleza histórica en Selhurst Park.

Nuestra apuesta segura al ambos equipos anotan: sí

El valor en este mercado reside en el potencial ofensivo del Crystal Palace, que el mercado podría estar subestimando. A pesar de no marcar ante el Everton, generaron oportunidades claras (1.96 xG). La temporada pasada, la opción “Ambos equipos anotan” fue exitosa en el 53% de sus partidos en casa. Considerando que el City concedió goles en seis de sus últimos diez partidos como visitante, existe una base sólida para esperar que ambos equipos encuentren la red.

Apuesta de valor: empate

Aunque los resultados recientes favorecen al City, el historial del Crystal Palace en casa sugiere una alta probabilidad de un resultado igualado. La temporada pasada, el equipo empató en nueve de sus 19 partidos de liga en Selhurst Park. Sumado al rendimiento irregular del City como visitante en 2026, con solo cuatro victorias en diez encuentros, el empate se presenta como un resultado estadísticamente recurrente y, por lo tanto, una selección con fundamento en las cuotas del Crystal Palace vs Manchester City.

Comparativa de cuotas: Crystal Palace vs Manchester City

Alineaciones probables: Crystal Palace vs Manchester City