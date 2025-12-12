Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Cusco FC vs Sporting Cristal, correspondiente al duelo de vuelta de la segunda fase del play-off de la Liga 1 que se jugará este domingo 14 de diciembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Cusco FC vs Sporting Cristal





Ambos equipos anotan - 1.78 vía Te Apuesto

Cusco anota el primer gol - 1.64 vía Te Apuesto

Cusco anota más de 1.5 goles - 1.92 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Cusco FC vs Sporting Cristal

Cusco FC recibirá la visita de Sporting Cristal en el duelo decisivo para convertirse en Perú 2 y quedarse con el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La serie se encuentra abierta porque los celestes apenas pudieron ganar por la mínima diferencia (1-0) en la ida.

Los dorados buscarán aprovechar la localía para remontar la serie. Es importante señalar que los dirigidos por Miguel Rondelli solo tienen una derrota en los últimos diez compromisos disputados frente a su afición.

Además, Cusco FC tenía una racha de seis duelos sin perder ante de la ida ante Sporting Cristal. En sus partidos más recientes en casa los dorados superaron a Atlético Grau (1-0) y golearon al Sport Boys (3-0).

Por su parte, Sporting Cristal tiene seis compromisos sin conocer la derrota y ganaron cuatro de sus anteriores seis presentaciones, donde se incluye la ida de esta serie. Los dirigidos por Paulo Autori en su último partido fuera de casa empataron (3-3) con Alianza Lima en la vuelta de la primera fase y pasaron de ronda tras ganar en penales.

Cabe mencionar que Cusco derrotó a Sporting Cristal (3-2) en su enfrentamiento del Torneo Clausura en este escenario. Los dorados buscarán repetir la historia ya que son favoritos por el poderío que muestran en casa, pero los visitantes no quieren quedarse con las manos vacías.

Ambos equipos anotan

No extrañaría que anoten ambos equipos por las características del partido y los antecedentes entre ambos en este escenario. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones del Cusco.

Asimismo, esto se dio en cinco de los últimos seis encuentros de los dirigidos por Autori, así como en los dos enfrentamientos más recientes entre ambos en este escenario.

Apuesta 1: Cusco FC vs Sporting Cristal: Ambos equipos anotan - 1.78 vía Te Apuesto

Primer gol de los locales

Por el fútbol que ha mostrado Cusco frente a su afición, es probable que los dorados anoten el primer gol. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro compromisos más recientes en casa. Además, esto se dio en uno de los anteriores tres duelos entre ambos en este escenario.

Asimismo, Sporting Cristal recibió el primer gol en su última derrota fuera de casa.

Apuesta 2: Cusco FC vs Sporting Cristal: Cusco anota el primer gol - 1.64 vía Te Apuesto

Más de 1.5 goles

Por las actuaciones más recientes de Cusco FC, es probable que los dirigidos por Rondelli anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus anteriores seis compromisos, así como en dos de las anteriores cuatro presentaciones en casa.

También esto se dio en el duelo entre ambos del Torneo Clausura disputado en este escenario. Otro aspecto a señalar es que los celestes recibieron tres goles en la vuelta de la primera fase con Alianza Lima.

Apuesta 3: Cusco FC vs Sporting Cristal: Cusco anota más de 1.5 goles - 1.92 vía Te Apuesto

Cuotas Cusco FC vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Cusco FC 1.97 Empate 3.32 Sporting Cristal 4.14

Cusco FC vs Sporting Cristal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 35 ocasiones. El balance es de 18 victorias de Sporting Cristal, 8 empates y 9 triunfos del Cusco FC. Los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos fueron los siguientes: