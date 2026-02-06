Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Cusco vs Universitario, un duelo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este domingo 8 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Menos de 2.5 goles - 1.66 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos – 1.88 vía Te Apuesto

Resultado Primera Mitad - Empate - 2.06 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Cusco vs Universitario

Cusco se medirá a Universitario en un partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales quieren recuperarse de la derrota en su estreno, mientras que el cuadro crema buscará seguir mostrando su mejor fútbol.

Los dirigidos por Miguel Rondelli vienen de perder por la mínima diferencia frente a Alianza Atlético (1-0) y en la pretemporada igualaron con Always Ready (1-1), por lo que saldrán con todo para conseguir su primer triunfo del año.

Por su parte, Universitario llega con tres triunfos consecutivos entre la pretemporada y la primera fecha del Torneo Apertura. Los tricampeones superaron en el Monumental a AD Tarma (2-0) en su debut.

Cabe mencionar que, en los enfrentamientos de la pasada temporada, Cusco se quedó con el triunfo en este escenario y los cremas consiguieron el triunfo en su casa. En esta ocasión se espera un partido cerrado, así que no hay un claro favorito.

Menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, y las características de los equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Cusco FC.

Además, esto se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos de la U, así como en dos de los pasados cuatro enfrentamientos.

Apuesta 1: Cusco vs Universitario: Menos de 2.5 goles - 1.66 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos

Todo apunta a un partido igualado y muy luchado. Por ese motivo, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones más recientes de los dorados.

Asimismo, esto se dio en los últimos dos compromisos de Universitario y en dos de los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Cusco vs Universitario: No anotan ambos equipos - 1.88 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo

Culminó igualado la primera parte en la primera presentación de estos equipos en la temporada, por lo que esa historia podría repetirse. Eso también se dio en una de los anteriores tres duelos en casa del Cusco y en dos de las últimas cuatro visitas de Universitario en la Liga 1.

Apuesta 3: Cusco vs Universitario: Resultado Primera Mitad - Empate - 2.06 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Cusco 2.89 Empate 3.00 Universitario 2.70

Cusco vs Universitario: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 31 oportunidades. El balance es de 11 victorias del Cusco FC, 7 empates y 16 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: