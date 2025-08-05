Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Deportivo Binacional vs Alianza Atlético, correspondiente a un duelo de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este miércoles 6 de agosto en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Pronósticos: Deportivo Binacional vs Alianza Atlético





Total de goles – Menos de 2.5 – 1.65 vía Te Apuesto

– 1.65 vía Te Apuesto No anotan ambos equipos – 1.79 vía Te Apuesto

– 1.79 vía Te Apuesto Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.06 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Deportivo Binacional vs Alianza Atlético

Deportivo Binacional recibe la visita de Alianza Atlético en un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos para mejorar su posición en la tabla.

El equipo local viene de perder con Cusco y empatar con Melgar (1-1) y UTC (0-0) en sus primeros dos encuentros. Los dirigidos por Claudio Bustamante se encuentran en la decimoctava casilla de la Liga 1 con 1 punto.

Por su parte, Alianza Atlético empató sus tres compromisos en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Gerado Ameli vienen de igualar sin goles con Melgar (0-0), mientras que en sus anteriores presentaciones repartieron puntos con Sport Huancayo (0-0) y Alianza Lima (1-1). Se ubican en la decimoprimera posición con 3 unidades.

Cabe mencionar que, en el Torneo Apertura, Alianza Atlético consiguió una contundente goleada ante Binacional (4-1), aunque en esta oportunidad se espera un duelo más parejo por la actualidad de ambos equipos.

Duelo con pocos goles

Por los resultados de ambos equipos, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los tres partidos del Deportivo Binacional en el Clausura. Asimismo, esto se dio en los últimos cinco duelos de este equipo como local.

De igual manera, se marcaron menos de 2.5 goles en los cinco encuentros más recientes de Alianza Atlético.

Apuesta 1: Deportivo Binacional vs Alianza Atlético: Total de goles – Menos de 2.5 – 1.65 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos

Ante los pocos goles que han anotado estos equipos. es probable que el partido termine con una valla invicta. Esto se dio en dos de las tres presentaciones tanto de Binacional como de Alianza Atlético, donde se incluye su duelo de la jornada anterior.

También ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro compromisos entre ambos.

Apuesta 2:Deportivo Binacional vs Alianza Atlético: No anotan ambos equipos – 1.79 vía Te Apuesto

Empate en el Primer Tiempo

Por los antecedentes más recientes, es probable que el partido sea parejo y terminará empatado el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos, así como en las tres presentaciones de Alianza Atlético en el Torneo Clausura.

Apuesta 3: Deportivo Binacional vs Alianza Atlético: Resultado Primer Tiempo – Empate – 2.06 vía Te Apuesto

Cuotas: Deportivo Binacional vs Alianza Atlético

Resultado Cuotas Deportivo Binacional 2.08 Empate 3.32 Alianza Atlético 3.34

Deportivo Binacional vs Alianza Atlético: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en seis ocasiones. El balance es de 3 victorias para cada equipo. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: