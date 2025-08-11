Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este lunes 11 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Deportivo Garcilaso anota el primer gol – 1.54 vía Te Apuesto

– 1.54 vía Te Apuesto Deportivo Garcilaso – Más de 1.5 goles – 1.87 vía Te Apuesto

– 1.87 vía Te Apuesto No anotan ambos equipos – 1.69 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad

Deportivo Garcilaso recibe la visita de Alianza Universidad de Huánuco en un partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales quieren extender su invicto frente a un conjunto que sueña con salir de la zona baja.

El Garci se ubica en la cuarta posición de la tabla con 8 puntos, a cinco de la cima. Los dirigidos por Carlos Bustos vienen de igualar con Atlético Grau (1-1), mientras que en los otros compromisos en casa superaron a Los Chankas (3-0) y Cienciano (2-1).

Por su parte, Alianza Universidad perdió tres de sus cuatro encuentros. En la fecha pasada, los dirigidos por Roberto Mosquera cayeron como locales frente a Universitario (0-2). Se ubican en la decimoséptima casilla con 3 puntos.

Cabe mencionar que, en el Apertura, el duelo entre ambos terminó empatado (0-0), pero en esta oportunidad se espera un dominio total del Deportivo Garcilaso por su actualidad en el campeonato.

Garci anota el primer gol

Por las diferencias entre ambos equipos, no extrañaría que Deportivo Garcilaso anote el primer gol del duelo. Esto se dio en dos de sus cinco presentaciones más recientes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Además, en tres de sus últimos cinco partidos de la temporada, Alianza Universidad de Huánuco recibió el primer gol.

Apuesta 1: Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: Deportivo Garcilaso anota el primer gol – 1.54 vía Te Apuesto

Goles de los locales

Por la fortaleza ofensiva del Deportivo Garcilaso, es probable que los locales anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas cuatro victorias en casa, donde se incluyen los dos encuentros ante su afición en el semestre.

De igual forma, Alianza Universidad de Huánuco recibió más de 1.5 goles en sus tres derrotas en el torneo.

Apuesta 2:Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: Deportivo Garcilaso – Más de 1.5 goles – 1.87 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos

Por los antecedentes de estos conjuntos, es probable que el partido termine con alguna valla invicta. Esto se dio en cuatro de las anteriores seis presentaciones del Deportivo Garcilaso en la temporada.

Asimismo, ambos equipos no anotaron en cuatro de los últimos cinco compromisos de Alianza Universidad de Huánuco.

Apuesta 3: Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: No anotan ambos equipos – 1.69 vía Te Apuesto

Cuotas: Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad

Resultado Cuotas Deportivo Garcilaso 1.66 Empate 3.61 Alianza Universidad 4.99

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad: Enfrentamientos directos

Este será el segundo duelo entre ambos tras el empate sin goles del pasado Torneo Apertura.