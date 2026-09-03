Deportivo Garcilaso se medirá al Atlético Grau en duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se jugará este domingo 6 de septiembre en el Estadio Garcilaso de Cusco.

Los locales son líderes del torneo con 16 puntos, pero sus rivales se ubican en la quinta casilla con solo tres unidades menos, así que se trata de un enfrentamiento muy atractivo. Por la localía y los antecedentes, El Garci aparece como el claro favorito.

A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso anota más de 1.5 goles – 1.78 vía Betano

vía Resultado Primer Tiempo – Deportivo Garcilaso – 2.22 vía Betano

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Puntos claves para el partido Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso no recibió goles en cuatro de sus cinco duelos más recientes.

Los locales llegan con seis compromisos al hilo sin perder.

El Garci ganó cinco de sus anteriores seis presentaciones.

Los últimos dos partidos entre ambos terminaron empatados.

Atlético Grau tiene tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura.

Se marcaron más de 2.5 goles en la visita más reciente del Atlético Grau en el campeonato.

Análisis y estado de forma: Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

El líder Deportivo Garcilaso recibe la visita del Atlético Grau en partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos vienen de ganar en su última presentación, por lo que se espera un gran enfrentamiento.

Los dirigidos por Lisandro Greppo llegan con dos triunfos al hilo. El pasado fin de semana superaron a Alianza Lima (0-1) en el Matute, mientras que en su anterior encuentro ante su afición golearon al Cusco (4-1). Se ubican en la cima con 16 unidades.

Por su lado, Atlético Grau venció en su último duelo al Melgar (1-0) y tiene cuatro partidos sin perder en el Clausura. Los dirigidos por Gerardo Ameli se encuentran en la quinta posición de la tabla con 13 unidades.

Cabe mencionar que el partido entre ambos del Apertura terminó empatado. En esta ocasión se espera un dominio de los locales al jugar en Cusco.

Nuestra apuesta segura: Goles de Garcilaso

Por el momento que atraviesa Garcilaso y su localía, no extrañaría que anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los tres partidos en casa de los dirigidos por Greppo. Además, esto se dio en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta de valor: Triunfo en el primer tiempo

Al jugar en casa, se espera un dominio total del Deportivo Garcilaso, por lo que podría culminar el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en su presentación de la jornada pasada, así como en sus tres encuentros ante su afición.

Comparativa de cuotas Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau

Alineaciones probables Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau