Deportivo Moquegua y Alianza Lima se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El partido se disputará en el Estadio 25 de Noviembre, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión ante uno de los equipos que pelea por los primeros puestos.

Alianza Lima llega después de conseguir dos victorias consecutivas ante Cusco FC (2-1) y Atlético Grau (3-1), mientras que Deportivo Moquegua viene de romper una racha negativa ante FC Cajamarca. Los blanquiazules intentarán prolongar su buena racha y sumar tres puntos importantes en la recta final del campeonato.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Alianza Lima parte como favorito, aunque deberá demostrar su superioridad frente a un rival que buscará hacerse fuerte en casa.

Pronósticos Deportivo Moquegua vs Alianza Lima

Alianza Lima anotará más de 1.5 goles – 1.80 vía 1xbet

Alianza Lima gana y más de 1.5 goles en el partido – 2.03 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Deportivo Moquegua vs Alianza Lima

Alianza Lima ganó sus dos últimos partidos del Clausura ante Cusco FC (2-1) y Atlético Grau (3-1).

Los blanquiazules marcaron cinco goles en esas dos presentaciones.

Alianza Lima anotó al menos dos goles en sus dos compromisos más recientes del campeonato.

Moquegua recibió más de 1.5 goles en sus últimos tres encuentros en casa.

En dos de los cuatro duelos más recientes de los locales se marcaron más de 2.5 goles.

Análisis y estado de forma: Deportivo Moquegua vs Alianza Lima

Deportivo Moquegua afronta un compromiso exigente ante uno de los equipos que aspiran a terminar el Torneo Clausura en los primeros puestos. El conjunto local viene de ganar al FC Cajamarca (0-1), con lo que rompió una racha de seis derrotas consecutivas.

Jugar en el Estadio 25 de Noviembre puede representar una oportunidad para competir de igual a igual, pero deberá prestar especial atención a los movimientos ofensivos de Alianza Lima. Evitar errores defensivos y mantener el orden durante los 90 minutos serán aspectos fundamentales para intentar sumar puntos.

Es importante tomar en cuenta que los locales llegan muy necesitados porque se ubican en la decimosexta posición con 10 puntos y solo dos victorias en el campeonato, aunque ambos fueron en condición de visitante.

Por su parte, Alianza Lima llega con mejores sensaciones después de encadenar dos victorias consecutivas. Los blanquiazules derrotaron 2-1 a Cusco FC como visitantes y después superaron 3-1 a Atlético Grau, resultados que les permiten afrontar esta jornada con confianza. Los blanquiazules se ubican en la séptima posición con 22 unidades, por lo que buscarán sumar para meterse en la pelea de una cerrada tabla del torneo.

Además de los seis puntos obtenidos, el equipo limeño mostró capacidad para generar ocasiones y convertirlas. Su producción ofensiva en esos dos partidos respalda la posibilidad de que vuelva a marcar varios goles, aunque deberá confirmar esa tendencia ante un rival que intentará cerrarle los espacios.

Con estos antecedentes, Alianza Lima tiene argumentos para buscar el triunfo frente a un Deportivo Moquegua que necesita mejorar su rendimiento. La clave estará en imponer su ritmo desde el comienzo y aprovechar las oportunidades que genere en el área contraria.

Nuestra apuesta segura: Alianza Lima anotará más de 1.5 goles

La primera alternativa consiste en apostar a que Alianza Lima marcará al menos dos goles durante el encuentro. Es un mercado que se centra en la capacidad ofensiva del equipo, sin exigir que consiga la victoria. Los blanquiazules anotaron dos tantos ante Cusco FC y tres frente a Atlético Grau en sus dos compromisos más recientes del Clausura. Estos resultados reflejan una producción ofensiva positiva y respaldan la posibilidad de que vuelvan a generar ocasiones ante Deportivo Moquegua.

Esta selección permite ganar con resultados como 2-0, 2-1 o 2-2, ya que lo importante es que Alianza Lima consiga dos o más goles. Incluso si el conjunto visitante no se lleva los tres puntos, la apuesta puede resultar ganadora siempre que alcance esa cifra.

Deportivo Moquegua intentará aprovechar la localía para complicar a su rival, por lo que Alianza Lima necesitará mantener la intensidad y transformar su dominio en oportunidades claras. La cuota ofrece una alternativa para quienes confían en la capacidad anotadora de los blanquiazules.

Apuesta de valor: Alianza Lima gana y más de 1.5 goles

Para buscar una cuota más atractiva, la segunda recomendación combina la victoria de Alianza Lima con más de 1.5 goles en el partido. Esta selección exige que los blanquiazules consigan los tres puntos y que el encuentro registre al menos dos tantos.

La apuesta se relaciona con el buen momento ofensivo del equipo limeño, que marcó cinco goles en sus dos últimas presentaciones. Si consigue trasladar esa efectividad al encuentro frente a Deportivo Moquegua, tendrá opciones de cumplir ambas condiciones.

Entre los marcadores favorables se encuentran el 2-0, el 2-1 y el 3-0 para Alianza Lima. En cambio, un empate 2-2 o una victoria visitante por 1-0 no serían suficientes para acertar esta combinación. La principal diferencia respecto a la apuesta anterior es que no basta con que Alianza Lima marque dos goles: también debe ganar. Por eso, aunque la cuota ofrece un retorno potencial mayor, esta selección implica un riesgo adicional.

Cuotas: Deportivo Moquegua vs Alianza Lima

Alineaciones probables: Deportivo Moquegua vs Alianza Lima