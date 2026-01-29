Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Elche vs Barcelona, duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga que se jugará este sábado 31 de enero en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Análisis de apuestas Elche vs Barcelona

Barcelona defiende su liderato de LaLiga cuando visite a Elche en un duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. Los blaugranas ganaron nueve de nueve en sus últimas presentaciones entre todas las competencias, mientras que el cuadro local tiene cinco encuentros sin ganar.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de vencer al Copenhague (4-1) en la Champions League, con lo que escribieron su nombre en los octavos de final. Además, en la jornada anterior del campeonato golearon en casa al Real Oviedo (3-0). Se ubican en la cima de la tabla con 52 puntos, solo uno por arriba del Real Madrid.

Por su lado, Elche se encuentra en la casilla 11 con 24 unidades. Los franjiverdes tienen tres derrotas y dos empates en sus cinco presentaciones más recientes tomando en cuenta tanto LaLiga como la Copa del Rey. En la fecha pasada cayeron ante Levante (3-2).

Cabe mencionar que en la primera vuelta Barcelona derrotó en casa a Elche (3-1). Todo apunta a que esta historia se repetirá por la actualidad de ambos equipos. También es probable que se anoten varios goles.

Goles del Barcelona

Por el poderío ofensivo de los blaugranas es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos siete compromisos del Barcelona, así como en el anterior enfrentamiento entre ambos.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en los tres partidos más recientes de Elche.

Apuesta 1: Elche vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Gol de Raphinha

El brasileño Raphinha vive su mejor momento de la temporada. El ex Leeds United tiene seis goles en los siete duelos más recientes, por lo que podría anotar ante Elche. Cabe mencionar que tiene un total de ocho goles en LaLiga.

Apuesta 2: Elche vs Barcelona: Gol de Raphinha - 1.95 vía Stake

Goleada del Barcelona

Por las diferencias entre ambos equipos no extrañaría que Barcelona gane por 3 o más goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres enfrentamientos más recientes entre el cuadro catalán y los franjiverdes.

De igual forma, esto se dio en las últimas dos victorias de los dirigidos por Hansi Flick.

Apuesta 3: Elche vs Barcelona: Barcelona gana por 3+ goles - 2.95 vía Stake

Cuotas Elche vs Barcelona





Resultado Cuotas Elche 7.60 Empate 6.00 Barcelona 1.36

Elche vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 52 oportunidades. El balance es de 8 victorias del Elche, 12 empates y 32 triunfos del Barcelona. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: