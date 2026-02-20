Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de FC Cajamarca vs Melgar, un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 21 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón.

Melgar anota más de 1.5 goles – 2.03 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 2.00 vía Te Apuesto

Melgar anota el primer gol - 1.65 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas FC Cajamarca vs Melgar

FC Cajamarca recibe la visita del líder Melgar en un duelo de la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los recién ascendidos buscarán la primera victoria en Primera División, mientras que los visitantes quieren mantenerse en la cima de la clasificación.

El equipo local viene de caer en su visita a Sport Huancayo (2-0). Además, empató en sus primeras presentaciones con Juan Pablo II (3-3) y Deportivo Garcilaso en casa (1-1). Los dirigidos por Carlos Silvestri se encuentran en la decimocuarta posición con 2 puntos.

Por su parte, Melgar se quedó con la victoria en sus primeras tres presentaciones ante Cienciano (2-0), Sporting Cristal (1-2) y Moquegua (4-0). Los rojinegros se ubican en la cima de la clasificación con 9 unidades.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido con varios goles, pero no hay duda que Melgar llega como claro favorito por las diferencias entre los planteles.

Goles de Melgar

Por los antecedentes más recientes, y las diferencias entre los equipos, es probable que Melgar anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las tres presentaciones de los dirigidos por Juan Reynoso en el Torneo Apertura.

Asimismo, se debe señalar que el FC Cajamarca recibió más de 1.5 goles en dos de sus tres compromisos.

Apuesta 1: FC Cajamarca vs Melgar: Melgar anota más de 1.5 goles - 2.03 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Melgar, y los problemas en defensa del FC Cajamarca, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en el primer compromisos de los recién ascendidos, así como en las últimas dos presentaciones de los rojinegros.

Además, tomando en cuenta los amistosos, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores cinco duelos del Melgar.

Apuesta 2: FC Cajamarca vs Melgar: Más de 2.5 goles - 2.00 vía Te Apuesto

Melgar anote el primer gol

Los rojinegros abrieron el marcador en sus tres compromisos en el Torneo Apertura, por lo que ese pronóstico podría cumplirse ante FC Cajamarca. Esto también se dio en siete de los anteriores ocho compromisos del Melgar tomando en consideración oficiales y amistosos.

Apuesta 3: FC Cajamarca vs Melgar: Melgar anota el primer gol - 1.65 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas FC Cajamarca 4.02 Empate 3.30 Melgar 1.97

FC Cajamarca vs Melgar: Historial de enfrentamientos

Este será el primer partido entre ambos.