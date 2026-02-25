Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Flamengo vs Lanús, un duelo correspondiente a la vuelta de la Recopa Sudamericana que se jugará este jueves 26 de febrero en el Estadio Maracaná.

Pronósticos: Flamengo vs Lanús





Flamengo total superior goles 1.5 - 1.60 vía Stake

Córners total superior 10.5 – 1.85 vía Stake

Flamengo portería en cero - 1.58 vía Stake

Análisis de apuestas: Flamengo vs Lanús





Flamengo se verá las caras con Lanús en un encuentro correspondiente a la vuelta de la Recopa Sudamericana. La serie está totalmente abierta tras la victoria del equipo argentino por la mínima diferencia (1-0) en la ida.

Los dirigidos por Filipe Luis tienen una sola derrota en sus seis partidos más recientes, pero fue justamente en la ida ante Lanús. El Fla viene de superar al débil Madureira (3-0) en la Copa Carioca y ganó siete de sus últimas diez presentaciones en casa.

Por su parte, Lanús no vio acción el pasado fin de semana e intentará dar la sorpresa. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino perdieron en su último compromiso fuera de casa con Independiente (2-0), pero empataron dos de sus anteriores cuatro duelos de visitantes.

Cabe mencionar que Flamengo es claro favorito por el fútbol que juegan frente a su afición y el poderío de su plantilla. También se esperan varios goles.

Goles del Flamengo





Ante los últimos resultados, y la calidad de su plantel, no extrañaría que Flamengo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco compromisos más recientes de los dirigidos por Filipe Luis.

De igual forma, Lanús recibió más de 1.5 goles en su última derrota como visitante en la Liga Argentina ante Independiente (2-0).

Apuesta 1: Flamengo vs Lanús: Flamengo total superior goles 1.5 - 1.60 vía Stake

Más de 10.5 córners





Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, las características de la cancha y la necesidad del Flamengo, es probable que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos del equipo brasileño.

Apuesta 2: Flamengo vs Lanús: Córners total superior 10.5 - 1.85 vía Stake

Valla invicta





Es probable que Flamengo domine el partido, por lo que podría culminar con la valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas seis victorias de los dirigidos por Filipe Luis en el Maracaná.

Además, Lanús no marcó en sus dos derrotas más recientes.

Apuesta 3: Flamengo vs Lanús: Flamengo portería en cero - 1.58 vía Stake

Cuotas Flamengo vs Lanús





Resultado Cuotas Flamengo 1.42 Empate 3.90 Lanús 9.75

Flamengo vs Lanús: historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 3 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Lanús, 1 empate y 1 triunfo del Flamengo. Los resultados de esos encuentros entre ambos fueron los siguientes: