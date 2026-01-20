Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Galatasaray vs Atlético de Madrid, un duelo de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 21 de enero en el RAMS Park de Estambul, Turquía.

Más de 2.5 goles - 1.60 vía Betano

Atlético de Madrid – Más de 4.5 tiros al arco - 1.72 vía Betano

Ambos equipos marcan - 1.52 vía Betano

Análisis de apuestas Galatasaray vs Atlético de Madrid

Galatasaray recibe la visita del Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo clave para ambos equipos en su aspiración de avanzar a los octavos de final.

Los locales tienen solo dos derrotas en sus últimas diez presentaciones, pero una de las caídas fue justamente en la pasada fecha de la Champions ante Mónaco (1-0). Los dirigidos por Okan Buruk se ubican en la casilla 18 con 9 unidades. Además, vienen de igualar el pasado fin de semana en la Superliga de Turquía con Gaziantep (1-1).

Por su parte, Atlético llega con dos triunfos consecutivos. Los dirigidos por Diego Simeone vencieron a Alavés (1-0) en su último compromiso liguero, mientras que en la fecha anterior del torneo continental vencieron al PSV (2-3). Los rojiblancos se ubican en la octava posición con 12 puntos.

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, se espera un compromiso intenso, parejo y con muchas ocasiones de cara al arco. Cabe mencionar que Atlético de Madrid es favorito en las apuestas, pero se debe tomar en cuenta el fútbol que muestra Galatasaray en casa.

Duelo con varios goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y las características del partido, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco duelos más recientes de Galatasaray.

Asimismo, esto se dio en todos los compromisos de los colchoneros en el torneo y en dos de sus anteriores cinco presentaciones.

Apuesta 1: Galatasaray vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles - 1.60 vía Betano

Remates al arco

Ante el estilo ofensivo del Atlético, es probable que los dirigidos por Diego Simeone terminen el duelo con más de 4.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas seis presentaciones de los colchoneros.

De igual forma, se debe mencionar que Galatasaray recibió más de 4.5 tiros a portería en la fecha anterior de la Champions.

Apuesta 2: Galatasaray vs Atlético de Madrid: Atlético de Madrid - Más de 4.5 tiros al arco - 1.72 vía Betano

Goles de ambos equipos

Por los últimos resultados, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro encuentros de Galatasaray. También se dio en cuatro de los siete enfrentamientos más recientes de los dirigidos por Diego Simeone.

Apuesta 3: Galatasaray vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan - 1.52 vía Betano

Resultado Cuotas Galatasaray 3.30 Empate 3.80 Atlético de Madrid 2.07

Galatasaray vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 6 oportunidades. El balance es de 4 victorias del Atlético de Madrid y 2 empates. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: