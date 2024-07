Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Huachipato vs Racing Club Montevideo, correspondiente a los playoff a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el martes 16 de julio en el Estadio de Concepción.

Pronósticos: Huachipato vs Racing





Huachipato + No anotan ambos equipos – 3.00 vía Betano

– 3.00 vía Betano Menos de 2.5 goles – 1.65 vía Betano

– 1.65 vía Betano Más de 9.5 córners – 1.75 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.





Análisis de apuestas: Huachipato vs Racing

Huachipato se enfrenta a Racing Club Montevideo en el duelo de ida correspondiente al playoff de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los acereros disputan este partido tras terminar en el tercer lugar del Grupo C en la Copa Libertadores, aunque solo quedaron a dos puntos de clasificar a octavos en esa competición.

Los acereros intentarán repetir las buenas actuaciones de Libertadores, ya que incluso vencieron a Gremio y Estudiantes de La Plata. Por su parte, Racing se ubicó en la segunda casilla del Grupo F de la Sudamericana dejando por fuera a Argentinos Jrs.

En este partido, Huachipato es claro favorito por la localía y la calidad del plantel. Cabe mencionar que los chilenos tienen un mes sin disputar un partido oficial, mientras que Racing viene de jugar dos duelos la semana pasada pero no pudo ganar (1 empate y 1 derrota).

Triunfo sin recibir goles

Por las características de Huachipato y la necesidad de arrancar la serie en gran forma, se espera un triunfo de los acereros con la valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en su último triunfo en casa.

Además, Huachipato no recibió goles en dos duelos en la fase de grupos de la Libertadores, donde se incluye un empate sin goles en casa con The Strongest y una victoria frente a Gremio (0-2). Por su parte, Racing no anotó en dos de sus tres derrotas más recientes.

Apuesta 1: Huachipato vs Racing: Huachipato + No anotan ambos equipos – 3.00 vía Betano

Partido con pocos goles

Es muy probable un encuentro con menos de 2.5 goles por los antecedentes de ambos conjuntos. Esto se dio en tres de los últimos cinco compromisos de Huachipato, donde se incluye su victoria más reciente en casa ante Everton (1-0).

Asimismo, en tres de los anteriores cuatro duelos disputados por Racing se anotaron menos de 2.5 goles.

Apuesta 2: Huachipato vs Racing: Menos de 2.5 goles – 1.65 vía Betano

Mucha acción desde el córner

Ante el estilo de juego ofensivo de Huachipato y el objetivo de tomar ventaja en la serie, se esperan muchos ataques de los acereros que pueden terminar en tiro de esquina. Cabe mencionar que en sus últimos cuatro partidos se lanzaron más de 9.5 córners.

Apuesta 3:Huachipato vs Racing: Más de 9.5 córners – 1.75 vía Betano

Cuotas: Huachipato vs Racing

Resultado Cuotas Huachipato 1.95 Empate 3.35 Racing 4.15





Huachipato vs Racing: Enfrentamientos directos

Este es el primer partido en la historia entre ambos clubes. Además, Huachipato solo enfrentó a un equipo uruguayo: Fénix en la Copa Sudamericana 2020. Los acereros perdieron en tierras charrúas (3-1) e igualaron en casa. Por su parte, Racing se medirá por primera vez a un cuadro chileno.