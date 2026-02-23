Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Inter vs Bodo/Glimt, duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League, que se disputará este martes 24 de febrero en el Giuseppe Meazza.

Pronósticos Inter vs Bodo/Glimt

Más de 3.5 goles - 1.80 vía Stake

Ambos equipos marcan – 1.65 vía Stake

Más de 9.5 córners – 1.50 vía Stake

Análisis de apuestas Inter vs Bodo/Glimt

Inter recibe la visita del Bodo/Glimt en un compromiso correspondiente a la vuelta de los playoffs a los octavos de final de la Champions League. La serie está a favor de los noruegos tras la victoria de la ida (1-3), por lo que el cuadro neroazzurro saldrá con todo por la remontada.

Los dirigidos por Christian Chivu tienen una sola derrota en sus últimos ocho compromisos, pero fue justamente en la ida de esta serie. Los neroazzurros vienen de superar al Lecce (0-2) el pasado fin de semana.

Cabe mencionar que Inter ganó dos encuentros como local en la fase de liga, pero cayó en las últimas dos presentaciones frente a su público, así que necesita mostrar su mejor versión para avanzar a octavos de final.

Por su parte, Bodo/Glimt llega con cinco triunfos al hilo entre la Champions League y amistosos. Destacan las victorias ante Manchester City, Atlético de Madrid e Inter en la ida. Además, tiene una sola derrota en sus anteriores diez presentaciones.

Ante las características de ambos equipos se espera un partido lleno de goles. También, se debe mencionar que Inter aparece como claro favorito.

Más de 3.5 goles

En tres de los cuatro compromisos más recientes del Inter se marcaron más de 3.5 goles, por lo que podría cumplirse este pronóstico en la vuelta de esta serie. Esto también se dio en siete de las últimas ocho presentaciones del Bodo/Glimt.

De igual forma, se esperan una gran cantidad de goles por la necesidad de un Inter, que al menos debe marcar dos para igualar la serie.

Apuesta 1: Inter vs Bodo/Glimt: Más de 3.5 goles - 1.80 vía Stake

Duelo sin valla invicta

Por los anteriores resultados de ambos equipos es probable que el compromiso culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones de los dirigidos por Chivu. También se dio en dos de los últimos tres partidos en casa del Inter por el torneo continental.

Además, anotaron ambos equipos en los pasados cuatro encuentros de Bodo/Glimt

Más de 9.5 córners

Se espera un Inter volcado al ataque desde el inicio, por lo que se podrían cobrar más de 9.5 tiros de esquina. Este pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres compromisos de los neroazzurros.

Asimismo, en el último partido en casa del Inter se superó esa cantidad de córners. También se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en dos de las últimas tres presentaciones del Bodo/Glimt.

Apuesta 3: Inter vs Bodo/Glimt: Más de 9.5 córners - 1.50 vía Stake

Resultado Cuotas Inter 1.25 Empate 6.90 Bodo/Glimt 9.20

Inter vs Bodo/Glimt: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 3 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Inter. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: