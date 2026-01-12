Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Inter vs Lecce, un duelo reprogramado de la jornada 16 de la Serie A que se jugará este miércoles 14 de enero en el Giuseppe Meazza de Milán.

Pronósticos: Inter vs Lecce





Inter anota más de 2.5 goles - 1.77 vía Te Apuesto

Inter de Milán gana a cero - 1.63 vía Te Apuesto

Gol de Marcus Thuram en cualquier momento - 1.90 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Inter vs Lecce

Inter se medirá al Lecce en un duelo de la jornada 16 de la Serie A. Los Neroazzurros quieren mantener su ventaja en el liderato, mientras que sus rivales necesitan sumar para no caer en la zona de descenso.

Los dirigidos por Christian Chivu se ubican en la cima con 43 puntos, tres más que Milan (2°) y cuatro más que Napoli (3°). Inter empató con Napoli (2-2) en la jornada pasada. Además, en la anterior presentación en casa, los Neroazzurros superaron al Bolonia (3-1).

Por su parte, Lecce tiene cuatro duelos sin ganar con un récord de tres derrotas y un empate. Los visitantes vienen de caer en casa con Parma (1-2) y se encuentran en la casilla 17 con 17 unidades, solo tres por encima de la zona roja.

Cabe mencionar que Inter es claro favorito por la actualidad de ambos equipos y suma seis triunfos consecutivos ante este rival, por lo que esa historia podría repetirse. También es importante señalar que los dirigidos por Chivu solo tienen dos derrotas como local en el campeonato.

Goles Neroazzurros

Por el poderío ofensivo del Inter, es probable que los dirigidos por Chivu anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus dos triunfos más recientes en casa, así como en dos de los anteriores tres enfrentamientos con Lecce.

De igual manera, Lecce recibió más de 2.5 goles en tres de sus cinco derrotas más recientes en la Serie A.

Apuesta 1: Inter vs Lecce: Inter anota más de 2.5 goles - 1.77 vía Te Apuesto

Triunfo sin recibir goles

Inter dejó la valla invicta en dos de sus anteriores tres triunfos y en los últimos cinco compromisos frente al Lecce, por lo que esa historia podría repetirse. Asimismo, Lecce no marcó en cuatro de sus pasadas cinco presentaciones.

Apuesta 2: Inter vs Lecce: Inter de Milán gana a cero - 1.63 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Marcus Thuram marcó en dos de los anteriores tres duelos del Inter, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ariete tiene seis goles y dos asistencias en el campeonato, así como otros dos en la Champions League.

Apuesta 3: Inter vs Lecce: Gol de Marcus Thuram en cualquier momento - 1.90 vía Te Apuesto

Cuotas Inter vs Lecce





Resultado Cuotas Inter 1.16 Empate 6.92 Lecce 19.88





Inter vs Lecce: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 40 oportunidades. El balance es de 31 victorias del Inter, 5 empates y 4 triunfos del Lecce. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: