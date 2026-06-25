Análisis y pronósticos para el partido entre Jordania y Argentina. A continuación, presentamos las claves, cuotas y apuestas más relevantes para este encuentro del torneo internacional de 2026.

En nuestros pronósticos Jordania vs Argentina, evaluamos un duelo con realidades opuestas. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, se disputará el sábado 27 en el AT&T Stadium.

Argentina, ya clasificada como líder, buscará cerrar con puntaje perfecto, mientras que Jordania, ya eliminada, intentará despedirse de la competición con una actuación memorable.

Pronósticos del Jordania vs Argentina

Victoria de Argentina – 1.18 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 2.50 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Jordania vs Argentina

Jordania no consiguió victorias en sus últimos siete partidos, aunque logró anotar en seis de ellos.

Argentina mantiene una racha invicta de ocho partidos en el torneo, con un registro de 19 goles a favor.

La apuesta ‘Ambos equipos anotan’ se ha cumplido en seis de los últimos siete encuentros de Jordania.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la competición, con 18 tantos, y ha marcado en seis partidos consecutivos.

Análisis y estado de forma: Jordania vs Argentina

El seleccionado argentino llega a este compromiso con la tranquilidad de tener asegurado el primer puesto del grupo. Esto le permite al cuerpo técnico planificar rotaciones para dar descanso a sus figuras clave y minutos a los jugadores suplentes. A pesar de los cambios, el equipo demostró una solidez defensiva notable, manteniendo su arco en cero en ocho de sus últimos nueve partidos, lo que justifica su favoritismo en las cuotas Jordania vs Argentina.

Por su parte, Jordania afronta su último partido ya sin posibilidades de avanzar. Aunque su debut en el torneo terminó prematuramente, el equipo ha mostrado capacidad para competir, anotando en sus dos presentaciones previas. Sin la presión del resultado, es probable que adopten un enfoque más ofensivo para buscar un gol histórico contra los vigentes campeones, lo cual podría abrir espacios y generar un partido más dinámico.

Nuestra apuesta segura: victoria de Argentina

La diferencia de calidad entre ambos planteles es considerable, incluso considerando un once alternativo para Argentina. El análisis sugiere que la estructura táctica y la jerarquía individual del equipo sudamericano serán suficientes para superar a un rival con debilidades defensivas evidentes. Jordania concedió un promedio de 2.43 goles por partido en sus últimos siete juegos, una estadística que respalda la lógica de una victoria argentina.

Apuesta de valor. ambos equipos anotan: sí

Este mercado ofrece una cuota atractiva dadas las circunstancias del partido. Al ser un encuentro de trámite, Argentina podría relajar su intensidad defensiva debido a las rotaciones. Jordania, jugando sin presión, buscará activamente el gol del honor y ya demostró que puede marcar en este torneo. La probabilidad de que los suplentes argentinos no tengan la misma cohesión defensiva que los titulares convierte esta opción en una apuesta de valor fundamentada.

Comparativa de cuotas: Jordania vs Argentina