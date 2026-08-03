Chelsea y Juventus protagonizarán uno de los amistosos más atractivos de la pretemporada europea cuando se enfrenten en el Hong Kong Football Festival. Será el segundo amistoso de los Blues y el tercero del equipo italiano.

Chelsea continúa su preparación bajo la dirección de Xabi Alonso, quien aprovecha la gira asiática para consolidar su idea de juego y evaluar distintas alternativas tácticas. Los ‘Blues’ vienen de caer frente al Tottenham, por lo que intentarán mostrar una mejor imagen.

Juventus, por su parte, afronta su examen de mayor nivel en la pretemporada. La ‘Vecchia Signora’ también continúa su puesta a punto. El equipo italiano está invicto en los amistosos con dos victorias y un empate.

Pronósticos: Chelsea vs Juventus

Ambos equipos anotarán – 1.45 vía Stake

– 1.45 vía Stake Más de 3.5 goles – 2.25 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Chelsea vs Juventus

Anotaron ambos equipos y se marcaron más de 2.5 goles en los dos encuentros del Chelsea en la pretemporada.

Juventus no recibió goles en la pretemporada.

Ambos entrenadores realizarán numerosas rotaciones para administrar las cargas físicas.

El partido forma parte del Hong Kong Football Festival.

Es el cuarto amistoso de la pretemporada de la Juventus.

Chelsea continúa realizando pruebas en inicio de la etapa con Xabi Alonso.

Análisis y estado de forma: Chelsea vs Juventus

Chelsea y Juventus se verán las caras en uno de los amistosos más interesantes de la pretemporada europea. Los Blues, bajo el mando de Xabi Alonso, afrontan su tercera presentación de preparación, mientras que el cuadro italiano encara su cuarto partido, por lo que tiene un mayor ritmo.

Cabe mencionar que Chelsea continúa construyendo automatismos con Xabi Alonso. El técnico español ha implantado una propuesta intensa, con presión alta, circulación rápida y protagonismo ofensivo. Los Blues vienen de vencer al WS Wanderers (6-4) y caer ante Tottenham (1-2).

Por su parte, Juventus llega con buenas sensaciones. Luciano Spalletti busca consolidar un equipo competitivo. La Vecchia Signora viene de igualar con Basilea (0-0) en el primer encuentro, pero luego los italianos vencieron al Lieja (0-1) y al Nice (2-0)

Al tratarse de un amistoso entre estos equipos, se espera un encuentro intenso, rápido, con muchas ocasiones de gol, un ritmo alto y numerosas modificaciones durante el segundo tiempo. En las apuestas, Chelsea es el claro favorito.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotarán

Chelsea y Juventus poseen suficiente talento ofensivo para generar ocasiones de gol, por lo que se espera un partido sin valla invicta. Además, las múltiples rotaciones propias de la pretemporada suelen reducir la intensidad defensiva y abrir más espacios en el tramo final del encuentro.

Las propuestas ofensivas de ambos entrenadores y la calidad individual de sus atacantes convierten este mercado en la opción con mayor respaldo para el partido. Asimismo, se debe destacar que anotaron ambos equipos en los dos encuentros del Chelsea en la pretemporada.

Apuesta de valor: más de 3.5 goles

Los amistosos internacionales entre grandes clubes europeos suelen ofrecer un desarrollo abierto, especialmente cuando los entrenadores utilizan buena parte del plantel disponible. Chelsea apuesta por un fútbol vertical, mientras que Juventus cuenta con jugadores desequilibrantes capaces de aprovechar cualquier espacio.

Por ese motivo, no extrañaría un partido con más de 3.5 goles, especialmente por el poderío ofensivo de los Blues.

Comparativa de cuotas: Chelsea vs Juventus

Alineaciones probables: Chelsea vs Juventus