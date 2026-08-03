Milan e Inter se verán las caras en un atractivo amistoso de pretemporada. Esta nueva edición del Derby della Madonnina llega cuando faltan dos semanas para el inicio de la Serie A. El compromiso se disputará este miércoles 5 de agosto en Perth, Australia.

El Milan afronta este compromiso como parte del nuevo proyecto encabezado por Rúben Amorim. Los rossoneri continúan buscando su mejor versión futbolística durante la gira internacional, donde el técnico portugués ha aprovechado para probar variantes tácticas, consolidar su idea de juego y repartir minutos entre la mayoría de sus futbolistas antes del inicio de la temporada oficial.

Inter, por su parte, llega con un ritmo de competencia mayor. El equipo dirigido por Cristian Chivu afrontará su tercer amistoso de la pretemporada. Ese mayor rodaje podría darle una ligera ventaja ante el Milan, aunque se espera un compromiso muy parejo y con muchas rotaciones de los planteles al tratarse de la pretemporada.

Pronósticos: Milan vs Inter

Ambos equipos anotarán – 1.53 vía Stake

– vía Stake Empate – 3.50 vía Stake

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Puntos claves para el partido del Milan vs Inter

Milan tiene tres triunfos consecutivos frente al Inter.

Inter disputará su tercer amistoso de la pretemporada y llega con mayor ritmo de competencia.

Anotaron ambos equipos en las dos presentaciones del Inter y el único amistoso del Milan.

Ambos equipos utilizarán el encuentro para seguir probando variantes del inicio de la Serie A, por lo que se espera mucha rotación de jugadores.

Los neroazzurros vienen de superar al Manchester City en penales

Análisis y estado de forma: Milan vs Inter

Milan e Inter se enfrentarán en una nueva edición del Derby della Madonnina, que se disputará este miércoles 5 de agosto en Perth, Australia. Será el segundo duelo de preparación de los rossoneros y el tercero de los actuales campeones italianos.

Los dirigidos por Ruben Amorim vienen de igualar con Celtic (2-2). Apenas son los primeros pasos de este nuevo proceso del portugués al frente de un histórico cuadro rossonero que quiere mostrar una mejor versión esta temporada.

Por su parte, Inter llega con un paso más de preparación. El conjunto dirigido por Cristian Chivu afronta su tercer amistoso del verano y ya mostró buenas sensaciones en sus compromisos anteriores, lo que le permite llegar con mayor ritmo competitivo.

Los neroazzurros vienen de vencer al Karlsruher (1-2) en el primer amistoso y luego igualaron con Manchester City (1-1), pero se quedaron con el triunfo en penales.

Aunque el resultado pasa a un segundo plano por tratarse de un amistoso, el Derby della Madonnina siempre se juega con intensidad. La rivalidad histórica entre ambos clubes, sumada a la calidad de sus plantillas, invita a pensar en un encuentro entretenido y con oportunidades de gol para los dos equipos.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotarán

Las características del encuentro favorecen este mercado. Milan e Inter cuentan con delanteras de primer nivel y ambos entrenadores realizarán numerosas modificaciones durante el partido, una situación que suele generar más espacios en defensa. Además, el mayor rodaje del Inter y la búsqueda del mejor funcionamiento ofensivo por parte del Milan aumentan las posibilidades de ver goles en ambas porterías.

También, se debe mencionar que anotaron ambos equipos en el primer amistoso del Milan, así como en los dos duelos del Inter.

Apuesta de valor: empate

Los amistosos de pretemporada suelen ser partidos muy equilibrados, especialmente cuando enfrentan a dos equipos de un nivel similar. Milan continúa construyendo su identidad bajo el mando de Amorim, mientras que Inter llega con más ritmo de competencia, pero también con la intención de repartir minutos entre la mayoría de sus jugadores. Ese equilibrio convierte al empate en una alternativa de gran valor, respaldada además por una cuota muy atractiva.

Igualmente, Milan viene de igualar con Celtic e Inter con Manchester City. Además, dos de los anteriores cinco partidos entre ambos terminaron empatados.

Comparativa de cuotas: Milan vs Inter

Alineaciones probables: Milan vs Inter