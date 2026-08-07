Melgar recibirá a UTC en el estadio Monumental de la UNSA por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se disputará el domingo 9 de agosto. Los locales llegan con los mismos puntos que el líder Alianza Lima (7), mientras que sus rivales solo consiguieron un empate en el campeonato.

El conjunto rojinegro buscará volver al triunfo luego del empate en la fecha pasada, mientras que el cuadro cajamarquino intentará dar el golpe fuera de casa y sumar puntos importantes en su lucha por alejarse de la parte baja de la tabla.

Los locales son claros favoritos en este compromiso. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Pronósticos: Melgar vs. FC Cajamarca

Melgar gana y más de 2.5 goles – 1.74 vía Stake

Medio tiempo /Tiempo completo – Melgar – 1.90 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Melgar vs. FC Cajamarca

Melgar viene de empatar 0-0 con Deportivo Moquegua.

Se marcaron más de 2.5 goles en los primeros dos partidos de los rojinegros en el Clausura.

Los locales tienen seis partidos sin perder entre amistosos, Copa de la Liga y el Clausura.

Anotaron ambos equipos en nueve de los anteriores diez encuentros del FC Cajamarca.

Los recién ascendidos perdieron tres de sus últimos cuatro compromisos.

Análisis y estado de forma: Melgar vs FC Cajamarca

Melgar se enfrenta al FC Cajamarca en duelo de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los rojinegros llegan en buen momento y quieren mantenerse en la zona alta de la clasificación, mientras que el cuadro visitante aspira conseguir su primer triunfo en el semestre.

Los dirigidos por Miguel Rondelli vienen de igualar sin goles con Deportivo Moquegua, pero en sus anteriores compromisos vencieron al Cienciano (1-3) y a Sporting Cristal (2-1). Se ubican en la segunda posición con siete puntos, los mismos que suma el líder Alianza Lima.

Por su parte, FC Cajamarca llega con dos derrotas consecutivas. El pasado fin de semana los recién ascendidos cayeron ante Sport Huancayo (0-2). Se encuentran en la decimosexta casilla con un solo punto, que consiguieron en el empate con Juan Pablo II (2-2) en casa.

Cabe mencionar que en el pasado torneo FC Cajamarca consiguió el triunfo ante Melgar (3-1), pero en esta ocasión los rojinegros son claros favoritos por la actualidad de ambos equipos y la localía.

Triunfo con goles

Por la actualidad de ambos equipos, no extrañaría que Melgar consiga el triunfo en un partido con más de 2.5 goles. El conjunto arequipeño suele generar numerosas ocasiones cuando juega en la UNSA, mientras que los visitantes a asumir riesgos si quiere rescatar un resultado positivo.

Asimismo, se debe mencionar que ese pronóstico se cumplió en los dos triunfos de Melgar en el Clausura. Igualmente, se anotaron más de 2.5 goles en dos de las anteriores tres derrotas del FC Cajamarca.

Melgar tiene la obligación de imponer condiciones

El empate frente a Deportivo Moquegua frenó el buen arranque del cuadro rojinegro, por lo que la victoria en casa se vuelve prácticamente una obligación. Miguel Rondelli dispone de un plantel con mayor jerarquía y profundidad que el FC Cajamarca, además se debe destacar el respaldo que representa jugar en Arequipa, donde Melgar suele hacerse muy fuerte.

Por ese motivo, no extrañaría que Melgar domine el partido desde el primer minuto y que termine arriba en el marcador al final de ambos tiempos.

Cuotas: Melgar vs FC Cajamarca

Alineaciones probables:Melgar vs FC Cajamarca