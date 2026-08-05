Alianza Atlético se enfrenta al Cienciano en duelo de necesitados correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se disputará este jueves 6 de agosto en el estadio Campeones del 36.

Ambos equipos perdieron dos de sus tres compromisos en el torneo, por lo que intentarán levantar cara. Los locales vienen de caer ante Alianza Lima, mientras que el cuadro del Cusco llega con la moral alta tras la clasificación a octavos de final en la Copa Sudamericana y la victoria del pasado fin de semana ante Universitario en casa.

Cabe mencionar que el enfrentamiento entre ambos del pasado semestre terminó empatado, pero Cienciano ganó los anteriores cuatro duelos. En esta ocasión, Alianza Atlético aparece como favorito por la localía y la necesidad de ganar.

Pronósticos: Alianza Atlético vs. Cienciano

Ambos equipos anotarán – 1.57 vía Betano

1.57 vía Betano Más de 2.5 goles – 1.78 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Alianza Atlético vs. Cienciano

Dos de los últimos tres duelos entre ambos terminaron sin valla invicta.

En los últimos cinco partidos de Alianza Atlético en el semestre anotaron ambos equipos y se marcaron más de 2.5 goles

Cienciano recibió goles en sus dos duelos más recientes.

El Papá perdió su anterior presentación fuera de casa frente al Juan Pablo II (2-0).

Cienciano derrotó a Alianza Atlético en el último enfrentamiento en este escenario.

Análisis y estado de forma: Alianza Atlético vs. Cienciano

Alianza Atlético se enfrentará a Cienciano en un partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan sumar para mejorar su posición en la clasificación, porque perdieron dos de sus tres presentaciones.

Los locales perdieron ante Cusco (4-1) y Alianza Lima (3-1), pero ganaron su único encuentro ante Los Chankas (3-1). Los dirigidos por Fernando Urcioli necesitan mostrar su mejor versión para volver a sumar tres puntos en la competición.

Por su parte, Cienciano comenzó muy mal el semestre, por lo que llegó a sufrir cuatro derrotas consecutivas, pero viene de dos grandes triunfos. Los dirigidos por Horacio Melgarejo vienen de golear a Lanús (4-0) y vencer a Universitario (2-0).

Todo apunta a un compromiso parejo con varias oportunidades de gol para cada equipo. Por jugar en casa, Alianza Atlético aparece como favorito.

Nuestra apuesta segura: Goles de ambos equipos

Alianza Atlético suele asumir una postura ofensiva cuando juega en el Campeones del 36 y necesita reaccionar después de la derrota sufrida en la jornada anterior. Del otro lado estará un Cienciano que llega motivado tras derrotar a Universitario e intentará extender su buen momento.

Ante la actualidad de ambos, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Además, se debe señalar que esto se dio en las cinco presentaciones más recientes de Alianza Atlético y en los dos primeros compromisos de Cienciano en el semestre.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

Las características de ambos equipos invitan a pensar en un compromiso abierto. Alianza Atlético no suele especular cuando juega como local y Cienciano marcó seis goles en sus dos presentaciones anteriores, por lo que el duelo podría terminar con más de 2.5 tantos.

Este pronóstico se cumplió en los últimos cinco partidos de los locales y en cinco de las anteriores ocho presentaciones de Cienciano. También, se dio en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos.

Cuotas: Alianza Atlético vs. Cienciano

Alineaciones probables Alianza Atlético vs. Cienciano