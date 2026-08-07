Alianza Lima defiende su liderato cuando visite a Sport Boys en un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro rosado intentará hacerse fuerte en casa, mientras que los blanquiazules buscarán mostrar su mejor versión.

Los locales vienen de vencer al Atlético Grau (0-1) y tienen dos victorias consecutivas luego de caer en el debut. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede están invictos y el pasado fin de semana superaron a Alianza Atlético (3-1).

Cabe mencionar que Alianza Lima aparece como el favorito para este encuentro por los antecedentes más recientes y la actualidad de ambos equipos. Los blanquiazules ganaron los últimos cinco duelos ante este rival.

Pronósticos: Sport Boys vs. Alianza Lima

Ambos equipos anotarán – 2.00 vía Betano

Alianza Lima gana y más de 1.5 goles – 2.82 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de Sport Boys vs. Alianza Lima

Alianza Lima viene de derrotar 3-1 a Alianza Atlético.

Sport Boys llega con dos triunfos consecutivos.

Se anotaron menos de 2.5 goles en los tres encuentros del equipo local.

Marcaron ambos equipos en las tres presentaciones de los blanquiazules en el Clausura.

Alianza Lima tiene cinco triunfos consecutivos frente a Sport Boys.

Análisis y estado de forma: Sport Boys vs. Alianza Lima

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan en un partido interesante correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules se encuentran en la cima de la clasificación con siete puntos, mientras que el equipo rosado es sexto con seis unidades.

Los locales llegan con dos triunfos consecutivos ante AD Tarma (2-0) y Atlético Grau (0-1), con lo que lograron recuperarse de la derrota de la primera jornada ante Los Chankas (1-0). Se espera que los dirigidos por Carlos Desio muestren un fútbol ofensivo en casa, que podría complicar a Alianza Lima.

Por su parte, los líderes y actuales campeones vienen de conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético (3-1). Ese resultado se sumó a su victoria en el estreno frente a Sport Huancayo (2-1), mientras que fuera de casa los dirigidos por Pablo Guede igualaron con Comerciantes Unidos (2-2).

En el pasado Torneo Apertura, Alianza Lima se quedó con la victoria ante este rival (1-0). Es probable que la historia se repita, por lo que el cuadro blanquiazul aparece como favorito.

Nuestra apuesta segura: duelo sin valla invicta

Sport Boys sabe que necesita sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares y, jugando como local, difícilmente renunciará al ataque. El conjunto chalaco mostró una propuesta ofensiva durante el Clausura y buscará aprovechar cualquier espacio que deje la defensa blanquiazul.

Alianza Lima, por su parte, atraviesa un buen momento en ataque. El triunfo por 3-1 sobre Alianza Atlético confirmó el poder ofensivo del equipo de Pablo Guede, que genera ocasiones con frecuencia, aunque también ha recibido goles en sus tres presentaciones.

Con dos equipos obligados a buscar el arco rival, el mercado “Ambos equipos anotarán” aparece como la opción más sólida para este compromiso.

Apuesta de valor: triunfo blanquiazul con goles

Más allá de que Sport Boys suele competir bien en este tipo de partidos, Alianza Lima llega con una plantilla más profunda, un mejor momento colectivo y la obligación de seguir sumando para mantenerse en la cima del Torneo Clausura.

El buen nivel mostrado frente a Alianza Atlético y la calidad de sus principales figuras convierten al cuadro de Pablo Guede en favorito para quedarse con los tres puntos. Por esa razón, no extrañaría un triunfo visitante con más de 1.5 goles en el duelo.

Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco victorias de Alianza Lima ante este rival, así como en sus dos triunfos en el torneo.

Cuotas: Sport Boys vs. Alianza Lima

Alineaciones probables: Sport Boys vs. Alianza Lima