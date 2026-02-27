Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Leeds vs Manchester City, un duelo correspondiente a la jornada 28 de la Premier League que se jugará este sábado 28 de febrero en el Elland Road.

Pronósticos: Leeds vs Manchester City

Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.55 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.65 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners - 1.80 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Leeds vs Manchester City

Leeds recibe la visita del Manchester City en duelo correspondiente a la fecha 28 de la Premier League. Los locales tienen dos empates consecutivos y tres presentaciones sin perder en el campeonato, mientras que el equipo dirigido por Pep Guardiola suma cinco victorias al hilo entre todas las competencias.

El equipo de casa viene de empatar en su visita al Aston Villa (1-1). Además, los dirigidos por el alemán Daniel Farke superaron al Nottingham Forest (3-1) en el anterior partido en este escenario. Se ubican en la decimoquinta posición con 31 puntos.

Por su parte, Manchester City ganó sus tres duelos más recientes en Premier League y tiene ocho presentaciones sin perder entre todas las competencias. Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de vencer al Newcastle (2-1). Se encuentran en la segunda posición con 56 unidades.

Es importante tomar en consideración que Manchester City derrotó en la primera vuelta al Leeds United (3-2). En esta ocasión los Citizens aparecen nuevamente como claros favoritos y todo apunta a un partido con muchas ocasiones de cara al arco.

Goles de los Citizens

Por el poderío ofensivo de los dirigidos por Pep Guardiola y sus antecedentes más recientes no extrañaría que Manchester City anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos ocho compromisos entre todas las competiciones.

Asimismo, esto se dio en los últimos seis partidos entre ambos y en las anteriores dos derrotas del Leeds en el torneo.

Apuesta 1: Leeds vs Manchester City: Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.55 vía Te Apuesto

Sin valla invicta

En cinco de los últimos seis compromisos del Leeds anotaron ambos equipos, por lo que esa historia podría repetirse. Además, esto se dio en los anteriores tres encuentros entre los locales y Manchester City.

También, se debe señalar que marcaron ambos equipos en tres de los cinco encuentros más recientes de los Citizens.

Apuesta 2: Leeds vs Manchester City: Ambos equipos marcan - 1.65 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en tres de los anteriores cuatro compromisos del Leeds en Premier League, por lo que este pronóstico podría repetirse. Igualmente, eso se dio en los últimos tres encuentros del Manchester City.

Se trata de una opción de apuesta atractiva que, incluso, se podría utilizar en una combinada.

Apuesta 3: Leeds vs Manchester City: Más de 9.5 córners - 1.80 vía Te Apuesto

Cuotas Leeds vs Manchester City





Resultado Cuotas Leeds United 5.15 Empate 4.07 Manchester City 1.61

Leeds vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 109 oportunidades. El registro es de 42 triunfos del Leeds, 18 empates y 49 victorias del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: