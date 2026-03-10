El encuentro se disputará el 11 de marzo en el BayArena. El equipo local intentará contrarrestar el impulso de un Arsenal que llega como uno de los principales candidatos al título, respaldado por una fase de liga impecable.

Pronósticos del Leverkusen vs Arsenal

Victoria del Arsenal - 1.58 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.82 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Leverkusen vs Arsenal

Leverkusen ha mantenido su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos de la Champions League, demostrando solidez defensiva.

Arsenal ha abierto el marcador en todos sus encuentros de esta edición del torneo y es el único equipo que no ha estado en desventaja en el marcador.

El equipo alemán solo ha perdido uno de sus últimos siete enfrentamientos contra rivales de la Premier League.

El guardameta del Arsenal, David Raya, presenta el mejor registro de la competición, con solo 0.27 goles concedidos por cada 90 minutos.

Análisis y estado de forma: Leverkusen vs Arsenal

Leverkusen llega a esta fase tras superar un inicio complicado en la competición. Aunque sufrió una dura derrota contra el Paris Saint-Germain, el equipo alemán encontró consistencia y aseguró su clasificación a octavos eliminando al Olympiacos. Su principal fortaleza ha sido una defensa organizada, logrando cinco vallas invictas en sus últimos siete partidos europeos.

Por su parte, Arsenal se presenta en Alemania con un rendimiento perfecto. Ganó los ocho partidos de la fase de liga, convirtiéndose en el equipo más goleador con 23 tantos y manteniendo un dominio absoluto en cada encuentro. El equipo de Mikel Arteta es considerado uno de los principales favoritos para ganar el trofeo, y su efectividad ofensiva lo posiciona como un rival de máxima exigencia.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Arsenal

El rendimiento del Arsenal en la fase de grupos justifica su favoritismo en el mercado 1x2. Desde el inicio de la temporada pasada, el equipo ha ganado 17 de sus 22 partidos en esta competición, con un promedio de 2.45 goles anotados por encuentro y solo 0.64 recibidos. Su consistencia y capacidad para superar a rivales de jerarquía respaldan esta selección como la opción más probable.

Apuesta 1: Leverkusen vs Arsenal: Victoria del Arsenal - 1.58 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

A pesar del favoritismo del Arsenal, sus registros recientes como visitante muestran cierta vulnerabilidad, habiendo concedido al menos un gol en siete de sus últimos diez partidos fuera de casa. Este factor, combinado con la capacidad ofensiva del Leverkusen en su estadio (solo un partido sin anotar en los últimos 20), hace que el mercado de más de 2.5 goles presente un valor significativo. Las estadísticas de ambos en el torneo, con un promedio de 3.38 goles en los partidos del Arsenal y 3.6 en los de Leverkusen como local, refuerzan esta proyección.

Apuesta 2: Leverkusen vs Arsenal: Más de 2.5 goles - 1.82 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Leverkusen vs Arsenal

Resultado Cuota Leverkusen 5.80 Empate 3.97 Arsenal 1.58

Alineaciones probables Leverkusen vs Arsenal



