Los pronósticos Liverpool vs Chelsea apuntan a un duelo táctico definido por la eficiencia ofensiva. El equipo local busca consolidar su racha ganadora y justificar su favoritismo.

Este encuentro corresponde a la cuarta ronda de la competencia de apuestas EFL Cup y se disputará el miércoles 28 en Anfield. Analizamos las mejores opciones y las cuotas de Liverpool vs Chelsea disponibles en el mercado.

Pronósticos del Liverpool vs Chelsea

Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.79 vía 1xbet

Victoria de Liverpool – 2.35 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido de Liverpool vs Chelsea

Liverpool acumula cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones oficiales.

Chelsea concedió 15 goles en la liga, evidenciando fragilidad en su estructura defensiva.

El historial reciente en Anfield favorece al equipo local, con dos triunfos en los últimos tres enfrentamientos directos.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Chelsea

Liverpool llega a este compromiso tras superar un inicio de temporada inconsistente. Actualmente, el equipo registra cuatro victorias consecutivas, incluyendo un sólido triunfo por 2-0. Su capacidad para mantener el arco invicto en cuatro ocasiones recientes refuerza su posición, demostrando una organización táctica efectiva y un rendimiento estable bajo su actual dirección técnica.

Por su parte, Chelsea muestra una falta de regularidad notable. A pesar de registrar 17 goles a favor en el inicio del torneo local, recientemente no logró anotar en una derrota por 2-0, generando un índice de Goles Esperados (xG) de apenas 0.47. Las ausencias por sanción y lesión, sumadas a sus problemas defensivos, complican su panorama para este enfrentamiento en condición de visitante.

Nuestra apuesta segura: Liverpool anota más de 1.5 goles

El mercado de goles ofrece una oportunidad al analizar las métricas defensivas de Chelsea. El equipo visitante posee una defensa vulnerable, superando la línea de 1.5 tantos en contra en siete de sus diez partidos de la temporada. Por el contrario, Liverpool superó esta misma línea de goles a favor en sus últimos cuatro compromisos oficiales, validando la proyección matemática de este pronóstico.

Apuesta de valor: victoria de Liverpool

La probabilidad de victoria para el equipo local se sustenta en su rendimiento reciente y la ventaja de la localía. Liverpool demostró solvencia en sus últimos cuatro encuentros, mientras que Chelsea perdió dos de sus últimos tres partidos como visitante. Además, el equipo visitante no contará con piezas fundamentales en su esquema ofensivo. La cuota asignada refleja correctamente el favoritismo estadístico del equipo local en el mercado 1×2.

Comparativa de cuotas: Liverpool vs Chelsea

Alineaciones probables: Liverpool vs Chelsea