Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Liverpool vs Manchester City correspondiente a la jornada 25 de la Premier League que se jugará este domingo 8 de febrero en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Manchester City





Liverpool anota el primer gol - 1.74 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 1.54 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners- 1.75 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Liverpool vs Manchester City





Liverpool se enfrenta al Manchester City en un gran duelo de la fecha 25 de la Premier League. Los locales quieren sumar tres puntos que les permitan ubicarse en el top 4 de la competición, pero el cuadro visitante buscará la victoria para mantenerse en la lucha por el título.

Los Reds se encuentran en la sexta casilla de la tabla con 39 puntos, dos menos que Manchester United (4°). Los dirigidos por Arne Slot viene de vencer al Qarabag (6-0) y al Newcastle (4-1) en la jornada pasada.

Por su lado, Manchester City llega con tres victorias y un empate en sus cuatro duelos más recientes entre todas las competiciones. Los dirigidos por Pep Guardiola igualaron con Tottenham (2-2) el pasado fin de semana y golearon al Newcastle (3-1) el miércoles por la EFL Cup.

Es importante tomar en consideración que Liverpool ganó dos de los últimos tres enfrentamientos, pero Manchester City goleó en el duelo de la primera vuelta (3-0). En esta ocasión se espera un partido parejo, por lo que no hay un claro favorito. También es probable que anoten ambos equipos.

Liverpool abre el marcador

Al jugar en casa no extrañaría que Liverpool abra el marcador. Esto se dio en cuatro de sus seis partidos más recientes en Anfield. También, se cumplió ese pronóstico en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

De igual forma se debe señalar que Manchester City recibió el primer gol en dos de sus últimas tres visitas.

Apuesta 1: Liverpool vs Manchester City: Liverpool anota el primer gol - 1.74 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los cuatro partidos más recientes del Liverpool entre Premier League y la Champions.

Asimismo, en las anteriores dos presentaciones de los Citizens y en el partido entre ambos de la primera vuelta se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Liverpool vs Manchester City: Más de 2.5 goles - 1.54 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

En los últimos cinco partidos del Liverpool se cobraron más de 9.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse ante Manchester City. Esto también se dio en los tres enfrentamientos más recientes entre ambos.

Igualmente, se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en dos de las anteriores cuatro visitas de los dirigidos por Pep Guardiola.

Apuesta 3: Liverpool vs Manchester City: Más de 9.5 córners- 1.75 vía Te Apuesto

Cuotas Liverpool vs Manchester City

Resultado Cuotas Liverpool 2.43 Empate 3.50 Manchester City 2.84

Liverpool vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 200 oportunidades. El balance es de 96 victorias del Liverpool, 53 empates y 51 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: