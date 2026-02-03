Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Manchester City vs Newcastle, un duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal de la EFL Cup que se jugará este miércoles 4 de febrero en el Etihad Stadium.

Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.67 vía Stake

Más de 9.5 córners – 1.72 vía Stake

Gol de Erling Haaland - 1.77 vía Stake

Análisis de apuestas Manchester City vs Newcastle

Manchester City recibe la visita del Newcastle en la vuelta de la semifinal de la EFL Cup. Los Citizens llegan con ventaja en la serie (2-0) y buscarán mostrar su mejor versión para confirmar su clasificación a la final. Mientras que los visitantes sueñan con una histórica remontada.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con dos triunfos y un empate en sus tres compromisos más recientes. Los Sky Blues vienen de igualar el pasado fin de semana con Tottenham (2-2) en un reñido compromiso en la Premier League.

Por su parte, Newcastle perdió dos de sus anteriores tres presentaciones. Las Urracas sufrieron una dura derrota el pasado sábado ante Liverpool (4-1) en Anfield. Este equipo tiene un solo triunfo en sus últimos siete partidos fuera de casa.

Ante las características del duelo, y el poderío ofensivo de ambos equipos, se espera un partido dominado por Manchester City, pero parejo e intenso.

Goles de los Citizens

Por las anteriores presentaciones del Manchester City, no extrañaría que los dirigidos por Pep Guardiola anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimos siete compromisos entre todas las competiciones, donde se incluye la ida de esta serie.

Asimismo, Manchester City anotó más de 1.5 goles en sus 18 triunfos más recientes.

Apuesta 1: Manchester City vs Newcastle: Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.67 vía Stake

Más de 9.5 córners

En cuatro de los últimos siete compromisos del Manchester City se cobraron más de 9.5 tiros de esquina, donde destaca el duelo de ida ante Newcastle en esta semifinal de la EFL Cup. Igualmente, se superó esa cifra en los cuatro enfrentamientos más recientes entre ambos.

También se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en dos de las anteriores tres presentaciones del Newcastle.

Apuesta 2: Manchester City vs Newcastle: Más de 9.5 córners - 1.72 vía Stake

Gol de Haaland

Erling Haaland anotó en la última victoria del Manchester City en casa ante Galatasaray en la Champions League, por lo que podría repetirse esa historia en este duelo ante Newcastle. Cabe mencionar que el noruego suma 27 goles en la temporada.

Apuesta 3: Manchester City vs Newcastle: Gol de Erling Haaland - 1.77 vía Stake

Resultado Cuotas Manchester City 1.80 Empate 3.85 Newcastle 4.15

Manchester City vs Newcastle: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 196 oportunidades. El balance es de 74 victorias de Newcastle United, 42 empates y 80 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: