Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo entre Manchester City y Newcastle, correspondiente a la jornada 27 de la Premier League, que se disputará este sábado 21 de febrero en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Newcastle

Manchester City marca en ambas partes - 1.93 vía Te Apuesto

Manchester City total más de 2.5 goles – 2.14 vía Te Apuesto

Manchester City marca el primer gol - 1.40 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Manchester City vs Newcastle

Manchester City se enfrenta al Newcastle en un atractivo compromiso correspondiente a la jornada 27 de la Premier League. Los Citizens quieren aprovechar el empate del Arsenal con Wolves para acercarse a la cima, mientras que el cuadro visitante buscará dar la sorpresa para meterse en la pelea por los puestos europeos.

Los dirigidos por Pep Guardiola viven un gran momento. Los Citizens tienen seis triunfos y un empate en sus siete encuentros más recientes. Vienen de vencer al Fulham (3-0) en la jornada anterior. Además, superaron al Salford (2-0) en FA Cup. Se ubican en la segunda casilla con 53 unidades.

Por su parte, Newcastle llega con tres victorias consecutivas entre todas las competencias. Los visitantes en la jornada pasada vencieron al Tottenham (1-2) y entre semana golearon al Qarabag (1-6) en Champions League. Las Urracas se encuentran en la décima posición con 36 puntos.

Cabe mencionar que a inicios de mes Manchester City derrotó al Newcastle (3-1) en este mismo escenario por la EFL Carabao Cup. Se espera que la historia se repita por el fútbol que muestran los de Guardiola en casa.

Goles en ambas partes

Ante el poderío ofensivo de los locales y las características del compromiso, es probable que Manchester City anote en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en su última presentación, así como en uno de los anteriores dos partidos en casa ante Newcastle.

También se debe mencionar que Las Urracas en tres de sus anteriores cuatro derrotas recibieron goles en ambos tiempos.

Apuesta 1: Manchester City vs Newcastle: Manchester City marca en ambas partes - 1.93 vía Te Apuesto

Goles de los Citizens

Por el buen momento que viven los dirigidos por Pep Guardiola y sus anteriores resultados, no extrañaría que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones.

Además, en las tres derrotas más recientes Newcastle recibió más de 2.5 goles, donde se incluye el duelo con Manchester City en la Carabao Cup.

Apuesta 2: Manchester City vs Newcastle: Manchester City total más de 2.5 goles - 2.14 vía Te Apuesto

City anota el primer gol

En seis de los anteriores siete partidos Manchester City anotó el primer gol, por lo que esa historia podría repetirse. Además, este pronóstico se dio en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 3: Manchester City vs Newcastle: Manchester City marca el primer gol - 1.40 vía Te Apuesto

Cuotas Manchester City vs Newcastle

Cuotas Manchester City 1.48 Empate 4.67 Newcastle 5.89 Resultado

Manchester City vs Newcastle: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 197 oportunidades. El balance es de 81 victorias del Manchester City, 42 empates y 74 triunfos del Newcastle. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: