Presentamos los pronósticos de Manchester United vs Ipswich para la segunda jornada de la Premier League. El equipo local busca recuperarse tras un mal inicio en la competencia.

El Manchester United recibe al recién ascendido Ipswich en Old Trafford este 30 de agosto de 2026, en un duelo clave por la segunda fecha de la Premier League. Los locales necesitan sumar sus primeros tres puntos, mientras que Ipswich llega con la confianza de una victoria en su debut.

Pronósticos del Manchester United vs Ipswich

Victoria del Manchester United – 1.39 vía Stake

Manchester United anota más de 1.5 goles – 1.45 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Manchester United vs Ipswich

El Manchester United fue el tercer mejor local de la Premier League en la temporada 2025/26, sumando 42 puntos en Old Trafford.

Bajo la dirección de Michael Carrick, los partidos del Manchester United en casa promedian 3.56 goles, con el mercado de más de 2.5 goles cumpliéndose en siete de nueve encuentros.

Ipswich llega con un buen comienzo de temporada, incluyendo una victoria por 2-1 sobre Sunderland en la primera jornada.

El Manchester United ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos contra Ipswich en Old Trafford.

Análisis y estado de forma: Manchester United vs Ipswich

El Manchester United inició la campaña con una sorpresiva derrota por 2-0 ante el Hull City. A pesar de dominar la posesión (72%) y generar un volumen de Goles Esperados (xG) de 1.83, su falta de efectividad y fragilidad en jugadas a balón parado les costaron el partido. La presión para obtener un resultado positivo en casa es alta.

Por su parte, Ipswich Town ha tenido un comienzo ideal. Lograron una victoria por 2-1 contra Sunderland en su debut en la Premier League, seguida de un triunfo por 3-1 sobre Leicester en la EFL Cup. El equipo dirigido por Gary O’Neill llega a Old Trafford con confianza, buscando capitalizar cualquier error del equipo local.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Manchester United

La elección de menor riesgo se fundamenta en la fortaleza histórica del Manchester United en su estadio. La temporada pasada, Old Trafford fue una fortaleza donde consiguieron 42 de sus puntos. Además, el equipo ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos de liga en casa y se ha impuesto en los últimos cinco duelos directos contra Ipswich en este escenario. A pesar de la derrota inicial, se espera una reacción contundente.

Apuesta de valor: Manchester United anota más de 1.5 goles

Esta selección ofrece valor al analizar el rendimiento ofensivo del Manchester United más allá del resultado contra Hull. Generaron suficientes ocasiones para marcar (1.83 xG), pero la falta de precisión lo impidió. En casa, el equipo ha superado la línea de 1.5 goles en ocho de sus últimos nueve partidos. Ipswich, que ha recibido goles en seis de sus últimos ocho encuentros, probablemente tendrá dificultades para mantener su portería a cero.

Comparativa de cuotas Manchester United vs Ipswich

Alineaciones probables Manchester United vs Ipswich