Para este fin de semana, los pronósticos Milan vs Inter centran la atención del mercado. El derbi milanés se presenta con un escenario táctico definido y cuotas atractivas para el inversor.

Este encuentro corresponde a la jornada 10 de las apuestas Serie A y se disputará el 31 de octubre de 2026 en el estadio San Siro. A continuación, analizamos las probabilidades matemáticas y el valor en las líneas.

Pronósticos del Milan vs Inter

  • Inter anota más de 1.5 goles – 1.77 vía
  • Inter gana – 2.03 vía  

Con el , obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Milan vs Inter

  • Inter registra 25 puntos de 27 posibles, su mejor inicio histórico en la era de los tres puntos.
  • AC Milan mantiene un invicto de siete partidos en todas las competiciones frente a su rival de ciudad.
  • Marcus Thuram acumula 11 goles y 6 asistencias en sus últimos 14 encuentros del torneo local.
  • La cuota promedio a favor de la victoria visitante es la más baja registrada en los últimos cuatro enfrentamientos directos.

Análisis y estado de forma: Milan vs Inter

AC Milan llega tras sufrir su primera derrota de la temporada, cayendo 4-2 ante Bologna. El equipo local ha mostrado fragilidad defensiva reciente, permitiendo 10 goles en sus últimos cuatro compromisos y manteniendo su arco en cero en solo una ocasión. A pesar de esto, se ubican en la quinta posición y cuentan con el antecedente de ser el último equipo que venció a su actual rival en el torneo local el pasado marzo.

Por su parte, Inter lidera la clasificación tras vencer 2-0 a Venezia, manteniendo un rendimiento ofensivo destacado con 25 goles a favor y 25.52 Goles Esperados (xG). Aunque no contarán con su goleador principal por lesión, han logrado victorias consecutivas apoyándose en una estructura sólida y en la capacidad de resolver partidos en los minutos finales, registrando seis tantos después del minuto 75 en la actual campaña.

Nuestra apuesta segura: Inter anota más de 1.5 goles

Inter es el equipo con mayor producción ofensiva del campeonato. Han superado la línea de 1.5 goles en nueve de sus 12 partidos oficiales y en sus últimos siete compromisos de liga. Considerando que AC Milan ha concedido más de 1.5 tantos en tres de sus recientes cuatro encuentros y presenta múltiples bajas en su línea defensiva, esta cuota ofrece un margen de valor matemático lógico frente al riesgo asumido.

Apuesta de valor: Victoria del Inter

Las cuotas Milan vs Inter reflejan una probabilidad implícita del 50% para la victoria visitante. El equipo dirigido por Cristian Chivu ha establecido un récord institucional con 25 puntos en nueve fechas y acumula cuatro victorias consecutivas. Aunque AC Milan mantiene una racha positiva en los enfrentamientos directos recientes, la diferencia actual de siete puntos en la tabla y los problemas defensivos del equipo local justifican el favoritismo en el mercado 1X2.

Comparativa de cuotas Milan vs Inter

Alineaciones probables Milan vs Inter

  • AC Milan: Maignan, Gila, Pavlovic, De Winter, Moreira, Modric, Musah, Jashari, Bartesaghi, Pulisic, Ramos.
  • Inter: J. Martinez, Akanji, Bastoni, Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco, F. Esposito, Thuram.

"Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales".

TAGS RELACIONADOS

CONTENIDO SUGERIDO

Contenido deDepor