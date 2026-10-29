Para este fin de semana, los pronósticos Milan vs Inter centran la atención del mercado. El derbi milanés se presenta con un escenario táctico definido y cuotas atractivas para el inversor.

Este encuentro corresponde a la jornada 10 de las apuestas Serie A y se disputará el 31 de octubre de 2026 en el estadio San Siro. A continuación, analizamos las probabilidades matemáticas y el valor en las líneas.

Pronósticos del Milan vs Inter

Inter anota más de 1.5 goles – 1.77 vía 1xbet

Inter gana – 2.03 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Milan vs Inter

Inter registra 25 puntos de 27 posibles, su mejor inicio histórico en la era de los tres puntos.

AC Milan mantiene un invicto de siete partidos en todas las competiciones frente a su rival de ciudad.

Marcus Thuram acumula 11 goles y 6 asistencias en sus últimos 14 encuentros del torneo local.

La cuota promedio a favor de la victoria visitante es la más baja registrada en los últimos cuatro enfrentamientos directos.

Análisis y estado de forma: Milan vs Inter

AC Milan llega tras sufrir su primera derrota de la temporada, cayendo 4-2 ante Bologna. El equipo local ha mostrado fragilidad defensiva reciente, permitiendo 10 goles en sus últimos cuatro compromisos y manteniendo su arco en cero en solo una ocasión. A pesar de esto, se ubican en la quinta posición y cuentan con el antecedente de ser el último equipo que venció a su actual rival en el torneo local el pasado marzo.

Por su parte, Inter lidera la clasificación tras vencer 2-0 a Venezia, manteniendo un rendimiento ofensivo destacado con 25 goles a favor y 25.52 Goles Esperados (xG). Aunque no contarán con su goleador principal por lesión, han logrado victorias consecutivas apoyándose en una estructura sólida y en la capacidad de resolver partidos en los minutos finales, registrando seis tantos después del minuto 75 en la actual campaña.

Nuestra apuesta segura: Inter anota más de 1.5 goles

Inter es el equipo con mayor producción ofensiva del campeonato. Han superado la línea de 1.5 goles en nueve de sus 12 partidos oficiales y en sus últimos siete compromisos de liga. Considerando que AC Milan ha concedido más de 1.5 tantos en tres de sus recientes cuatro encuentros y presenta múltiples bajas en su línea defensiva, esta cuota ofrece un margen de valor matemático lógico frente al riesgo asumido.

Apuesta de valor: Victoria del Inter

Las cuotas Milan vs Inter reflejan una probabilidad implícita del 50% para la victoria visitante. El equipo dirigido por Cristian Chivu ha establecido un récord institucional con 25 puntos en nueve fechas y acumula cuatro victorias consecutivas. Aunque AC Milan mantiene una racha positiva en los enfrentamientos directos recientes, la diferencia actual de siete puntos en la tabla y los problemas defensivos del equipo local justifican el favoritismo en el mercado 1X2.

Comparativa de cuotas Milan vs Inter

Alineaciones probables Milan vs Inter