Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Mónaco vs PSG, un duelo correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League que se jugará este martes 17 de febrero en el Estadio Luis II.

Pronósticos: Mónaco vs PSG





Más de 2.5 goles - 1.50 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.61 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners - 1.63 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Mónaco vs PSG

Mónaco recibe la visita del PSG en el primer partido de la serie de playoffs a los octavos de final de la Champions League. Los locales intentarán conseguir un buen resultado frente a los vigentes campeones que llegan como claros favoritos.

Los locales terminaron la fase de liga en la casilla 21 con 10 puntos. Los dirigidos por Sebastien Pocognoli igualaron sin goles con Juventus en su último duelo de la competición. Mientras que el pasado fin de semana superaron al nantes (3-1) en la Ligue 1.

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique no pudieron conseguir el cupo directo a los octavos tras igualar con Newcastle (1-1) en la última fecha de la fase de liga. Además, este equipo viene de caer ante Stade Rennais (3-1) en la Ligue 1.

Cabe mencionar que PSG derrotó al Mónaco en tres de los últimos cuatro enfrentamientos, pero en el duelo de la primera vuelta de la Ligue 1 el equipo del Principado se quedó con los tres puntos (1-0).

En esta ocasión, los parisinos llegan como favoritos para ganar los dos compromisos de la serie, tal como hicieron en los playoffs de la Champions League en la temporada pasada.

Duelo lleno de goles

Por las características del partido, y las anteriores presentaciones de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos del Mónaco.

Además, se superó esta cantidad de goles en los tres partidos más recientes de los dirigidos por Luis Enrique.

Apuesta 1: Mónaco vs PSG: Más de 2.5 goles - 1.50 vía Te Apuesto

Sin valla invicta

Por los duelos más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en dos de los anteriores tres compromisos del Mónaco y en cuatro de las últimas siete presentaciones de los vigentes campeones del torneo.

De igual manera, ambas escuadras marcaron en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre Mónaco y PSG.

Apuesta 2: Mónaco vs PSG: Ambos equipos marcan - 1.61 vía Te Apuesto

Más de 8.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene cada equipo, no extrañaría que se cobren más de 8.5 córners. Esto se dio en los últimos dos partidos del Mónaco y en tres de los anteriores cinco compromisos del PSG.

También se superó esa cifra en uno de los pasados dos duelos entre ambos.

Apuesta 3: Mónaco vs PSG: Más de 8.5 córners - 1.63 vía Te Apuesto

Cuotas Mónaco vs PSG

Resultado Cuotas Mónaco 5.43 Empate 4.34 PSG 1.55

Mónaco vs PSG: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 116 oportunidades. El registro es de 37 triunfos del PSG, 30 empates y 49 victorias del Mónaco. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: