Palmeiras se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 16 de abril en el Arena Palmeiras por la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores. Los locales vienen de empatar en el estreno con Junior en Colombia, mientras que el equipo peruano debutó con triunfo ante Cerro Porteño.

Pronósticos: Palmeiras vs Sporting Cristal









Más de 2.5 goles – 1.53 vía Betano

Más de 9.5 córners – 1.75 vía Betano

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Puntos claves para el partido Palmeiras vs Sporting Cristal





Palmeiras tiene siete triunfos consecutivos en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en cinco de las anteriores siete presentaciones del Verdao frente a su afición.

Los brasileños llegan con una sola derrota en sus últimas diez presentaciones.

Sporting Cristal perdió dos de sus anteriores tres presentaciones.

Los celestes sufrieron una dura goleada en su visita a este escenario el año pasado (6-0).

Análisis y estado de forma: Palmeiras vs Sporting Cristal

Sporting Cristal visita al Palmeiras en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Los celestes intentarán mostrar su mejor versión ante uno de los grandes favoritos en el torneo que llega con la obligación de conseguir su primer triunfo.

Los locales viven un buen momento. Los dirigidos por Abel Ferreira vienen de igualar con Corinthians (0-0) el pasado fin de semana en el Brasileirao y empataron en la primera fecha con Junior (1-1). En su último partido en casa el Verdao superó a Gremio (2-1).

Por su parte, Sporting Cristal cortó una racha de dos derrotas consecutivas tras vencer a Cerro Porteño (1-0) en la primera fecha. Mientras que el fin de semana los celestes no vieron acción por las elecciones presidenciales.

Ante la racha positiva de Palmeiras de siete duelos sin perder, la calidad de su plantilla y el fútbol que muestran en casa no hay que el Verdao aparece como el claro favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles





Por los antecedentes más recientes es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en cinco de los últimos siete partidos en casa del Verdao. También se dio en la visita más reciente de Sporting Cristal a este escenario.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en cinco de las anteriores seis presentaciones de Sporting Cristal.

Apuesta 1: Palmeiras vs Sporting Cristal: Más de 2.5 goles - 1.53 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 9.5 córners

Ante las características de la cancha y el estilo de juego que tiene Palmeiras, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en el debut del Verdao ante Junior en la primera jornada.

Asimismo, en dos de las últimas cuatro presentaciones del Palmeiras en casa se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 2: Palmeiras vs Sporting Cristal: Más de 9.5 córners – 1.75 vía Betano

Comparativa de cuotas Palmeiras vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Palmeiras 1.18 Empate 6.90 Sporting Cristal 18.00

Alineaciones probables Palmeiras vs Sporting Cristal



