Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Perú vs Paraguay, correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima.

Pronósticos: Perú vs Paraguay

No marcan ambos equipos – 1.50 vía Stake

Resultado Primera Mitad – Empate – 1.82 vía Stake

Menos de 8.5 córners – 1.70 vía Stake

Análisis de apuestas Perú vs Paraguay

Perú se enfrenta a Paraguay en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Se trata del cierre de un premundial para el olvido de La Bicolor, mientras que la albirroja viene de celebrar su regreso al Mundial.

Los locales se encuentran en la novena posición con 12 unidades y vienen de perder frente a Uruguay (3-0) y empatar sin goles con Ecuador en su última presentación en casa. Los peruanos se ubican en la novena posición con 12 puntos.

Por su parte, Paraguay vivió una segunda ronda de ensueño en las Eliminatorias Sudamericanas. La albirroja solo tiene una derrota en sus anteriores diez presentaciones y vienen de empatar sin goles con Ecuador y perdieron en su duelo más reciente fuera de casa frente a Brasil (1-0). El cuadro visitante se ubica en la sexta casilla con 25 unidades.

Ante las características de ambos equipos, y sus anteriores resultados, se espera un compromiso muy parejo. Cabe mencionar que Perú aparece como la selección favorita al jugar en casa. Además, la Bicolor tiene doce partidos sin perder frente a Paraguay.

No marcan ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro encuentros de Perú. Cabe mencionar que la blanquirroja tiene cuatro duelos sin anotar.

Además, esto también se dio en los últimos cuatro encuentros de los dirigidos por Alfaro.

Apuesta 1: Perú vs Paraguay: No marcan ambos equipos – 1.50 vía Stake

Empate en el 1T

El primer tiempo culminó igualado en dos de los anteriores tres duelos de Perú, donde se incluye el último partido en casa, por lo que podría repetirse esa historia en este partido. Además, esto se dio en la presentación más reciente de los paraguayos ante Ecuador.

Asimismo, ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros entre ambas selecciones,

Apuesta 2:Perú vs Paraguay: Resultado Primera Mitad – Empate – 1.82 vía Stake

Menos de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambas selecciones, y sus últimas presentaciones, no extrañaría que el partido termine con menos de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los tres duelos más recientes de Perú, así como en la anterior presentación de los paraguayos.

Apuesta 3: Perú vs Paraguay: Menos de 8.5 córners – 1.70 vía Stake

Cuotas: Perú vs Paraguay

Resultado Cuotas Perú 2.20 Empate 2.90 Paraguay 3.70

Perú vs Paraguay: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 59 entre ambas selecciones. El balance es de 18 victorias de Perú, 16 empates y 23 triunfos de Paraguay. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: