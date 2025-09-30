Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs Atlético Grau, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura que se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Pronósticos: Alianza Lima vs Atlético Grau





Más de 2.5 goles – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Alianza Lima anotará en ambas mitades – 2.25 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Atlético Grau

Alianza Lima buscará retomar su mejor versión cuando reciba la visita del Atlético Grau en un encuentro correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules llegan con dos derrotas consecutivas entre el campeonato y la Copa Sudamericana, mientras que el cuadro visitante ganó tres de sus anteriores cuatro presentaciones.

Los dirigidos por Néstor Gorosito tienen tres derrotas en sus cinco duelos más recientes. Los blanquiazules vienen de caer con U de Chile (2-1) en la Sudamericana y ante Cienciano (2-1) en la fecha pasada. Se encuentran en la sexta posición con 15 puntos.

Por su parte, Atlético Grau venció en su última presentación al Sport Huancayo (3-1) e igualó con Sport Boys (1-1) en su anterior compromiso fuera de casa. Los dirigidos por Maximiliano Antoneli se ubican en la novena casilla con 14 unidades.

Ante las características de ambos equipos, y su actualidad en el torneo, se espera un partido con muchas ocasiones de cara al arco. Cabe mencionar que, por jugar en casa, Alianza Lima es el claro favorito. También se debe tomar en cuenta la necesidad que tienen los blanquiazules de volver al triunfo.

Más de 2.5 goles

Por los resultados más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas ocho presentaciones de Alianza Lima entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Asimismo, en el último compromiso del Grau se marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Atlético Grau: Más de 2.5 goles – 1.90 vía Stake

Ambos equipos marcan

Por las últimas actuaciones, es probable que anoten ambos equipos. Esto se dio en tres de las cinco presentaciones más recientes de Alianza Lima. También se dio en los anteriores dos duelos de los visitantes.

De igual manera, se debe destacar que anotaron ambos equipos en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Atlético Grau del Torneo Apertura.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Atlético Grau: Ambos equipos marcan – 2.20 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Por la necesidad de los blanquiazules, y su poderío ofensivo, no extrañaría que anoten goles en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos dos compromisos frente a su afición.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Atlético Grau: Alianza Lima anotará en ambas mitades – 2.25 vía Stake

Cuotas: Alianza Lima vs Atlético Grau

Resultado Cuotas Alianza Lima 1.42 Empate 4.45 Atlético Grau 7.70

Alianza Lima vs Atlético Grau: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 8 oportunidades. El balance es de 5 victorias de Alianza Lima, 2 empates y 1 triunfo de Atlético Grau. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: