Botafogo se verá las caras con Cienciano en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en el Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. La serie está prácticamente definida luego de la goleada del equipo peruano en Cusco (6-1), pero los brasileños buscarán una remontada histórica.

El Fogao no vive su mejor momento. Los dirigidos por Franclim Carvalho tienen un solo triunfo en sus últimos cinco compromisos, en los que destacan dos derrotas consecutivas. Por su parte, Cienciano llega con una sola derrota en sus cinco presentaciones más recientes.

Por las características del partido y la necesidad del Botafogo se espera un enfrentamiento lleno de goles.

Pronósticos Botafogo vs Cienciano

Más de 3.5 goles – 1.60 vía Stake

vía Stake Botafogo gana ambas mitades – 1.80 vía Stake

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Puntos claves para el partido Botafogo vs Cienciano

Se marcaron siete goles en el compromiso de ida.

Anotaron ambos equipos en dos de los últimos tres partidos del Fogao.

Botafogo tiene tres partidos al hilo sin ganar.

En los últimos dos duelos de Cienciano en el torneo se anotaron más de 2.5 goles.

El Papá ganó tres de sus cinco encuentros más recientes.

Análisis y estado de forma: Botafogo vs Cienciano

Botafogo recibe la visita del Cienciano en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño necesita mostrar todo su poderío ofensivo para soñar con una remontada muy complicada luego del gran triunfo que consiguió el cuadro peruano en casa (6-1).

Los locales vienen de caer ante Vitória (1-0) en el Brasileirao. Los dirigidos por Franclim Carvalho llegan con una sola victoria en sus cinco partidos más recientes. Cabe mencionar que en su anterior presentación en casa igualaron con Fluminense (1-1).

Por su lado, Cienciano viene de empatar el pasado fin de semana en casa con Deportivo Garcilaso (0-0) por el Torneo Clausura, mientras que en su anterior visita los dirigidos por Horacio Melgarejo cayeron ante Alianza Atlético (1-0).

Ante la necesidad de Botafogo se espera un partido abierto con muchas ocasiones de cara al arco y varios goles. Además, se tendrá a un Cienciano que jugará tranquilo cuidando la buena ventaja en la serie.

Nuestra apuesta segura: Más de 3.5 goles

Por el estilo de ambos equipos y las características del compromiso se esperan más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en la ida. Además, en dos de los tres duelos del Fogao en casa por fase de grupos se marcaron tres tantos.

De igual forma, se debe destacar que Cienciano recibió goles en todas sus visitas en la competición, donde destaca una goleada sufrida en Venezuela ante Academia Puerto Cabello (3-0)

Apuesta de valor: Botafogo gana ambas mitades

Por jugar en casa y la necesidad de marcar varios goles, es probable que Botafogo gane ambas mitades. También se debe mencionar que el Fogao intentará mostrar una mejoría en casa tras la dura goleada en la altura.

Cabe señalar que ese pronóstico se cumplió en uno de sus dos triunfos más recientes en casa, así como en la victoria ante el Independiente de Bolivia (3-0) en fase de grupos.

Comparativa de cuotas Botafogo vs Cienciano

Alineaciones probables Botafogo vs Cienciano