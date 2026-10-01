Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre por un nuevo amistoso internacional de la fecha FIFA. Los cafeteros saldrán con todo en busca de un triunfo después del empate frente a México (1-1), mientras que la Albirroja llega tras superar a Bolivia (2-0).

El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los celestes son claros favoritos.

Pronósticos del Colombia vs Paraguay

Menos de 2.5 goles — cuota 1.67 vía Stake

— Colombia gana — cuota 1.71 vía Stake

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Puntos clave del Colombia vs Paraguay

Se anotaron menos de 2.5 goles en los cinco partidos más recientes de Colombia.

Los cafeteros llegan con ocho presentaciones al hilo sin perder (se despidieron del Mundial en penales).

Colombia tiene siete encuentros sin perder ante Paraguay.

El último duelo entre ambos culminó empatado (2-2).

Se marcaron menos de 2.5 goles en las anteriores cinco presentaciones de Paraguay.

No anotaron ambos equipos en tres de los cuatro partidos más recientes de la albirroja.

Análisis y estado de forma: Colombia vs Paraguay

Los cafeteros comenzaron su nueva etapa después del Mundial 2026 con un empate frente a México (1-1). Antes de ese partido habían conseguido mantener su arco invicto durante cuatro encuentros consecutivos en la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que, en sus últimos ocho compromisos, registran cinco victorias y tres empates, con 11 goles marcados y apenas tres recibidos. Además, Colombia solo tiene una derrota en los anteriores diez encuentros frente a Paraguay.

Por su lado, la Albirroja llega con confianza después de derrotar 2-0 a Bolivia con doblete de Miguel Almirón. Antes de esa presentación, Paraguay había quedado eliminado del Mundial frente a Francia (1-0).

En sus últimos seis partidos suma dos victorias, dos empates y dos derrotas. En ese período marcó cinco goles y recibió seis.

Partido con pocos goles

Los antecedentes recientes apuntan a un partido con un marcador corto. Colombia solamente recibió un gol en sus últimos seis partidos y cinco de esos encuentros terminaron con menos de 2.5 goles.

Paraguay también viene de una serie de partidos cerrados. En sus seis compromisos más recientes, cuatro terminaron con dos goles o menos. Su último encuentro fue precisamente una victoria sobre Bolivia (2-0).

El historial también respalda esta tendencia: cinco de los últimos siete enfrentamientos entre Colombia y Paraguay terminaron con menos de 2.5 goles, incluyendo el amistoso más reciente entre ambos en 2022 (triunfo de Colombia 2-0).

Dominio colombiano

Los dirigidos por Néstor Lorenzo parten como favoritos en este amistoso después de comenzar esta fecha FIFA con un empate ante México (1-1). Los cafeteros llegan también con un buen registro reciente frente a Paraguay, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos.

Colombia derrotó a Paraguay en Asunción (0-1) y posteriormente estas selecciones igualaron 2-2 en Barranquilla en el premundial durante las Eliminatorias al Mundial 2026. Además, los neogranadinos se impusieron en la Copa América 2024 (2-1)

El equipo colombiano también mostró solidez defensiva en sus partidos más recientes. Antes del empate contra México, había mantenido su arco en cero en cinco de sus seis encuentros anteriores, incluyendo los partidos del Mundial frente a Ghana, Portugal y RD Congo.

Cuotas: Colombia vs Paraguay

Alineaciones probables del Colombia vs Paraguay