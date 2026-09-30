Presentamos los pronósticos Dinamarca vs Portugal para la Nations League. Analizamos las claves y cuotas para este importante duelo del Grupo 4.

Dinamarca recibe a Portugal en el Parken Stadium de Copenhague este 1 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones A. El cuadro luso llega con un inicio perfecto, buscando consolidar su liderato en un campo históricamente complicado.

Pronósticos del Dinamarca vs Portugal

Victoria de Portugal – 2.07 vía Betano

Ambos equipos anotan y Portugal más de 1.5 goles – 2.47 vía Betano

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Puntos clave para el partido de Dinamarca vs Portugal

Portugal ganó sus dos primeros partidos en la Nations League bajo la dirección de Jorge Jesus.

Dinamarca solo se quedó sin marcar en uno de sus últimos nueve partidos oficiales.

El mercado de más de 2.5 goles se cumplió en 12 de los últimos 15 partidos de Dinamarca.

Portugal ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos contra Dinamarca.

Análisis y estado de forma: Dinamarca vs Portugal

Portugal inició su campaña en la Nations League con un rendimiento perfecto, sumando dos victorias consecutivas bajo el nuevo mando de Jorge Jesus. Su triunfo por 2-1 como visitante ante Noruega demostró su capacidad para obtener resultados en plazas difíciles, con un Gonçalo Ramos que respondió a la confianza como delantero titular. El equipo muestra una identidad de presión alta y ataque fluido, y parece haber mejorado su contundencia de cara al arco, anotando dos goles con un xG (Goles Esperados) de solo 1.03 en su último encuentro.

Por su parte, Dinamarca se recuperó de una derrota inicial por 3-2 ante Noruega con una sólida victoria en casa por 2-0 sobre Gales. El técnico, Brian Riemer, realizó ajustes tácticos en el mediocampo que resultaron en un mayor control del juego, concediendo apenas 0.62 xGA (Goles Esperados en Contra). Aunque el equipo danés es fuerte en casa y consistente en ataque, su defensa mostró fisuras que un rival de la jerarquía de Portugal podría explotar.

Nuestra apuesta segura: victoria de Portugal

La opción de una victoria de Portugal se presenta como la selección más sólida. El equipo llega con una dinámica positiva, habiendo ganado sus dos primeros encuentros y mostrando un buen nivel de juego. Su única derrota en los últimos 12 partidos fue contra España, campeona del mundo en 2026. La cuota de 2.05 ofrece un valor considerable para un equipo que es el vigente campeón de la Nations League y que buscará revancha por su última derrota en este mismo estadio. El momento de forma y la superioridad estadística respaldan esta elección.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan y Portugal más de 1.5 goles

Esta apuesta combinada ofrece una cuota atractiva basada en las tendencias de ambos equipos. Dinamarca demostró una gran capacidad ofensiva, habiendo anotado en ocho de sus últimos nueve partidos. Sin embargo, su defensa fue vulnerable contra Noruega, un factor que el ataque portugués, liderado por jugadores en gran forma, puede capitalizar. Se espera que Portugal anote al menos dos veces, y dado el poderío local danés, un gol de su parte es altamente probable, configurando un mercado de gran valor.

Comparativa de cuotas: Dinamarca vs Portugal

Alineaciones probables: Dinamarca vs Portugal