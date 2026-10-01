Los pronósticos para Francia vs Italia anticipan un encuentro estratégico en la Nations League. Francia, con un inicio perfecto pero con una producción ofensiva limitada, se enfrenta a una Italia que ha demostrado ser resistente como visitante.

El partido, correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de la Liga A de la Nations League, se disputará el viernes 2 de octubre del 2026 en el Stade de France. A continuación, se presenta un análisis detallado de las cuotas y los mercados más interesantes para este enfrentamiento.

Pronósticos del Francia vs Italia

Menos de 2.5 goles – 2.67 vía Betano

Empate – 4.90 vía Betano

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Puntos clave para el partido Francia vs Italia

Francia ha ganado 16 de sus últimos 20 partidos, demostrando una consistencia notable en sus resultados.

Italia solo ha perdido uno de sus últimos 12 partidos como visitante en tiempo reglamentario, lo que subraya su solidez fuera de casa.

Los últimos cinco enfrentamientos directos desde 2022 han registrado goles de ambos equipos, con un promedio de 3.8 goles por partido.

Michael Olise llega en un gran momento, habiendo participado directamente en nueve goles (seis goles y tres asistencias) en sus últimos cinco partidos a nivel de club y selección.

Análisis y estado de forma: Francia vs Italia

Francia llega a este partido con un récord impecable en la Nations League, habiendo conseguido dos victorias por 1-0 como visitante ante Turquía y Bélgica. Sin embargo, el equipo de Zinedine Zidane ha mostrado dificultades para generar oportunidades claras, con solo 2.4 goles esperados (xG) en dos encuentros. Su fortaleza se ha basado en la solidez defensiva y en la calidad individual para resolver partidos cerrados.

Por su parte, Italia se recuperó de una derrota inicial en casa ante Bélgica con una contundente victoria por 4-1 sobre Turquía. El equipo de Roberto Mancini demostró un mayor potencial ofensivo, generando 4.0 xG en sus dos primeros partidos. La capacidad de los italianos para jugar a un ritmo alto y su buen registro como visitantes los posiciona como un rival complejo que puede desafiar el favoritismo francés.

Nuestra apuesta segura: Menos de 2.5 goles

Este mercado presenta una oportunidad de valor considerable. Francia ha priorizado la estabilidad defensiva, lo que ha limitado su fluidez en ataque. La ausencia de Kylian Mbappé reduce significativamente su poder ofensivo. Además, cinco de los últimos seis partidos de Italia en todas las competiciones han terminado con menos de 2.5 goles. Aunque los enfrentamientos directos recientes han sido de muchos goles, el contexto actual de ambos equipos apunta a un partido más táctico y con pocas anotaciones.

Apuesta de valor: Empate

Aunque Francia es favorita, sus victorias han sido por la mínima y con goles tardíos, sin un dominio claro en el juego. Su baja producción ofensiva (2.4 xG) y la solidez de Italia como visitante (una derrota en los últimos 12 partidos) sugieren que las cuotas a favor de Francia no representan un valor real. Un empate es un resultado que podría ser aceptado por ambos equipos en esta etapa y ofrece una cuota muy atractiva, considerándolo una opción estratégica y no solo por la probabilidad.

Comparativa de cuotas Francia vs Italia

Alineaciones probables Francia vs Italia