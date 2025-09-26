Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Comerciantes Unidos vs Melgar, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

Pronósticos: Comerciantes Unidos vs Melgar





Ambos equipos marcan – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Comerciantes Unidos vs Melgar

Comerciantes Unidos recibe la visita del Melgar en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Ambos equipos saldrán por su cuarta victoria del semestre para escalar posiciones en la tabla.

Los locales se encuentran en la decimosegunda posición con 11 puntos. Los dirigidos por Claudio Biaggio vienen de caer frente a Alianza Lima (4-0), con lo que se cortó su racha de dos triunfos consecutivos. En su anterior duelo en casa superaron a Sport Huancayo (2-0).

Por su parte, Melgar tiene una sola derrota en sus anteriores cinco presentaciones. Los rojinegros golearon a Los Chankas (6-1) en su compromiso más reciente. Además, los dirigidos por Juan Reynoso igualaron con Deportivo Garcilaso (1-1) en su último encuentro en casa y se ubican en la séptima casilla con 13 unidades.

En este encuentro, se esperan varios goles por los recientes resultados de ambos equipos. De igual forma, se debe indicar que Melgar llega como el favorito. En el pasado Torneo Apertura, el enfrentamiento entre estos clubes culminó igualado (1-1).

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cinco partidos de Comerciantes Unidos, así como en el enfrentamiento ante Melgar del pasado Torneo Apertura.

Además, ambas escuadras marcaron en los anteriores cinco encuentros de Melgar.

Apuesta 1: Comerciantes Unidos vs Melgar: Ambos equipos marcan – 2.00 vía Stake

Duelo con varios goles

Por los resultados de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones de Comerciantes Unidos, donde destaca su derrota de la fecha pasada con Alianza Lima (4-0).

Asimismo, en cuatro de los últimos cinco compromisos de Melgar se marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Comerciantes Unidos vs Melgar: Más de 2.5 goles – 2.20 vía Stake

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en el enfrentamiento entre estos clubes del pasado Torneo Apertura.

De igual manera, se superó esa cantidad de córners en el último compromiso de Comerciantes Unidos en casa y en el anterior duelo como visitante del Melgar.

Apuesta 3: Comerciantes Unidos vs Melgar: Más de 8.5 córners – 1.75 vía Stake

Cuotas: Comerciantes Unidos vs Melgar

Resultado Cuotas Comerciantes Unidos 3.90 Empate 3.60 Melgar 1.93

Comerciantes Unidos vs Melgar: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 9 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Comerciantes Unidos, 5 empates y 3 triunfos de Melgar. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: