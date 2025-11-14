Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Italia vs Noruega, correspondiente a la octava fecha del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 que se jugará este domingo 16 de noviembre en San Siro.

Ambos equipos marcan – 1.57 vía Stake

– 1.57 vía Stake Gol de Erling Haaland – 2.07 vía Stake

– 2.07 vía Stake Italia – Total de córner superior 4.5 - 1.60 vía Stake

Análisis de apuestas: Italia vs Noruega

Italia se verá las caras con la sorprendente Noruega en el partido que cierra la acción del Grupo I de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. A menos que ocurra una goleada de escándalo del equipo local, la situación está definida con la clasificación directa de los visitantes y el pase al repechaje de La Azzurra.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso se encuentran en la segunda casilla con 18 puntos y Noruega es primero con 21 unidades. Por la gran diferencia de goles que existe, Italia necesita ganar por nueve goles para quedarse con el cupo directo, algo que ni el más optimista cree posible.

Italia llega con seis victorias consecutivas. La Azzurra viene de vencer a Moldavia (0-2), mientras que Noruega goleó a Estonia (4-1) en la fecha pasada. Cabe mencionar que el duelo entre ambos en el grupo terminó en goleada del equipo comandado por Erling Haaland (3-0).

Por las características de ambos equipos, se espera un duelo abierto y con varios goles. En las apuestas Italia aparece como la selección favorita por jugar en casa, pero se debe tomar en consideración la gran eliminatoria de Noruega.

Ambos equipos marcan

Por el poderío ofensivo de las dos selecciones, y sus actuaciones en la eliminatoria, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro compromisos de los dirigidos por Gattuso.

Además, en tres de los cuatro duelos más recientes de Noruega, marcaron ambos equipos. Esto también se dio en uno de los anteriores dos enfrentamientos entre estas selecciones.

Apuesta 1: Italia vs Noruega: Ambos equipos marcan – 1.57 vía Stake

Gol de Haaland

Erling Haaland ha mostrado todo su olfato goleador en la eliminatoria, por lo que podría anotar en cualquier momento. El noruego tiene 14 goles en el clasificatorio y viene de conseguir un doblete frente a Estonia.

De igual manera, se debe destacar que Haaland le marcó a Italia en el primer partido. Tampoco se puede dejar pasar por alto su gran cifra en la Premier League porque tiene 14 goles en 11 duelos con Manchester City.

Apuesta 2: Italia vs Noruega: Gol de Erling Haaland – 2.07 vía Stake

Córners de Italia

Por el estilo de juego que tiene Italia, y la necesidad de mostrar una gran versión en casa, es probable que La Azzurra termine con más de 4.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres encuentros más recientes de los dirigidos por Gattuso.

Apuesta 3: Italia vs Noruega: Italia – Total de córner superior 4.5 - 1.60 vía Stake

Resultado Cuotas Italia 2.00 Empate 3.50 España 3.45

Italia vs Noruega: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 18 ocasiones. El balance es de 10 victorias de Italia, 4 empates y 4 triunfos de Noruega. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: