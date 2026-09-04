Juan Pablo II se enfrenta a Alianza Lima en duelo de octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se jugará este domingo 6 de septiembre en el complejo Juan Pablo II. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación.

Los locales se ubican en la octava casilla con 11 puntos, mientras que el equipo blanquiazul se encuentra en la decimosegunda posición con 12 unidades. Por las diferencias entre las plantillas, los dirigidos por Pablo Guede aparecen como grandes favoritos.

A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos del Juan Pablo II vs Alianza Lima

Más de 2.5 goles – 1.83 vía Betano

vía Betano Alianza Lima anota en ambos tiempos – 2.65 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Juan Pablo II vs Alianza Lima

Se marcaron más de 2.5 goles en los dos duelos más recientes de los locales.

Juan Pablo II llega con dos triunfos consecutivos.

Anotaron ambos equipos en cinco de las siete presentaciones de Alianza Lima en el torneo.

Los blanquiazules empataron sus tres encuentros fuera de casa.

Alianza Lima derrotó a Juan Pablo II en sus tres enfrentamientos.

Análisis y estado de forma: Juan Pablo II vs Alianza Lima

Juan Pablo II recibe la visita de Alianza Lima en duelo correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales llegan con dos victorias consecutivas, mientras que el equipo blanquiazul tiene dos encuentros sin ganar.

Los dirigidos por Jorge Araujo vienen de vencer a Los Chankas (3-4) y en su último partido en casa superaron al AD Tarma (5-1). Se ubican en la octava posición de la tabla con 11 puntos, a solo cinco de la cima.

Por su parte, Alianza Lima se encuentra en la séptima casilla con 12 puntos. Los dirigidos por Pablo Guede necesitan recuperar su mejor versión porque vienen de empatar con Melgar (1-1) y caer ante el líder Deportivo Garcilaso (0-1).

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un partido parejo y con varios goles, aunque Alianza Lima aparece como el claro favorito.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

Por los últimos resultados de Juan Pablo II, así como el poderío ofensivo de Alianza Lima, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los dos encuentros más recientes de los locales.

Asimismo, esto se dio en dos triunfos de Alianza Lima en el Torneo Clausura y en uno de los tres compromisos entre ambos.

Apuesta de valor: goles en ambos tiempos

Alianza Lima necesita ganar para meterse en la pelea por el liderato, por lo que se espera un cuadro blanquiazul volcado al ataque. Por esa razón, es probable que los dirigidos por Guede anoten en ambos tiempos.

Ese pronóstico se cumplió en dos triunfos de Alianza Lima en el torneo y en el único duelo entre ambos en este escenario. Asimismo, Juan Pablo II recibió goles en ambos tiempos durante su último compromiso.

Comparativa de cuotas: Juan Pablo II vs Alianza Lima

Alineaciones probables: Juan Pablo II vs Alianza Lima