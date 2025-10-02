Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Los Chankas vs Cusco FC, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este sábado 4 de octubre en el Estadio Los Chankas.

Pronósticos: Los Chankas vs Cusco FC

Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Cusco anota más de 1.5 goles – 2.30 vía Stake

Análisis de apuestas Los Chankas vs Cusco FC

Los Chankas recibirá la visita del Cusco FC, en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales llegan con tres derrotas consecutivas, mientras que los dorados quieren repetir su gran actuación de la fecha anterior para seguir cerca del líder Universitario.

El equipo de casa viene de perder frente a Melgar (6-1) y UTC (2-0) y se encuentran en la decimosegunda casilla con 12 unidades. Cabe mencionar que los dirigidos por Walter Paolella tienen cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos más recientes en casa.

Por su parte, Cusco FC rompió una racha de dos derrotas consecutivas tras superar en la anterior presentación al Deportivo Garcilaso (4-0). Los dirigidos por Miguel Rondelli cayeron con Universitario en el último compromiso fuera de casa (3-2). Se ubican en la segunda posición con 22 puntos, a cinco de la U y con un duelo menos.

Ante los resultados más recientes de ambos equipos, se espera un partido abierto y con varios goles. Por su actualidad, Cusco aparece como el equipo favorito.

Ambos equipos marcan

Por las últimas actuaciones de estos clubes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos disputados por Los Chankas en el Torneo Clausura.

Además, en dos de los cuatro partidos más recientes fuera de casa del Cusco también anotaron los dos equipos. De igual forma, esto se dio en los anteriores dos enfrentamientos entre ambos clubes.

Apuesta 1: Los Chankas vs Cusco FC: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos clubes, y sus anteriores actuaciones, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en ocho de los últimos nueve encuentros disputados por Los Chankas en el torneo.

Asimismo, se marcaron más de 2.5 goles en tres de los cinco partidos más recientes del Cusco FC y en los últimos dos compromisos entre ambos.

Apuesta 2: Los Chankas vs Cusco FC: Más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Goles del Cusco FC

Por lo que han mostrado los visitantes en el Clausura es probable que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco compromisos más recientes de los dirigidos por Rondelli. Además, Los Chankas recibieron dos goles en tres de sus últimas cuatro presentaciones.

También esto se dio en los anteriores dos encuentros del Cusco FC ante Los Chankas.

Apuesta 3: Los Chankas vs Cusco FC: Cusco anota más de 1.5 goles – 2.30 vía Stake

Cuotas: Los Chankas vs Cusco FC

Resultado Cuotas Los Chankas 2.80 Empate 3.40 Cusco FC 2.45

Los Chankas vs Cusco FC: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en seis oportunidades. El balance es de 1 victoria de Los Chankas, 2 empates y 3 triunfos de Cusco FC. Los resultados de los últimos cuatro compromisos fueron los siguientes: