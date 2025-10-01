Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Melgar vs Cienciano, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este jueves 2 de octubre en el Estadio Arequipa.

Pronósticos: Melgar vs Cienciano





Ambos equipos marcan – 1.67 vía Stake

– 1.67 vía Stake Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Melgar para marcar el primer gol – 1.57 vía Stake

Análisis de apuestas Melgar vs Cienciano

Melgar se verá las caras con Cienciano en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos quieren mostrar su mejor versión para acercarse a la zona alta de la clasificación.

Los rojinegros tienen tres partidos sin perder y vienen de empatar con Comerciantes Unidos (1-1). Además, en el anterior compromiso en casa golearon a Los Chankas (6-1) y se encuentran en la novena posición con 14 puntos.

Por su parte, Cienciano derrotó a Alianza Lima (2-1) en su última presentación, pero los de Cusco cayeron ante Sport Huancayo (5-2) en su visita más reciente. Los dirigidos por Carlos Desio se ubican en la séptima casilla con 15 unidades.

Ante las recientes actuaciones de ambos equipos, se espera un encuentro parejo y con varios goles. Por jugar en casa Melgar, aparece como favorito.

Goles de ambos equipos

Por las actuaciones más recientes de estos equipos, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los seis encuentros más recientes de los rojinegros, así como en los últimos dos enfrentamientos entre ambos clubes.

Además, en los tres duelos más recientes de Cienciano, también anotaron ambos equipos.

Apuesta 1: Melgar vs Cienciano: Ambos equipos marcan – 1.67 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de estos equipos, y sus anteriores presentaciones, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco encuentros de los rojinegros.

Asimismo, en los cuatro compromisos más recientes de Cienciano, y en los últimos dos duelos entre ambos, se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Melgar vs Cienciano: Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Primer gol del equipo local

En sus últimos cuatro partidos en casa, Melgar anotó el primer gol, por lo que podría repetirse esa historia ante Cienciano. Además, los rojinegros también abrieron el marcador en el compromiso entre ambos en el Torneo Apertura.

Apuesta 3: Melgar vs Cienciano: Melgar para marcar el primer gol – 1.57 vía Stake

Cuotas: Melgar vs Cienciano

Resultado Cuotas Melgar 1.85 Empate 3.70 Cienciano 4.10

Melgar vs Cienciano: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 48 oportunidades. El balance es de 24 victorias del Melgar, 12 empates y 12 triunfos del Cienciano. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: