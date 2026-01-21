Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Inter vs Pisa, un duelo de la jornada 22 de la Serie A que se jugará este viernes 23 de enero en el Giuseppe Meazza.

Pronósticos: Inter vs Pisa





Gana Inter sin recibir goles - 1.60 vía Betano

Inter anota más de 2.5 goles - 1.88 vía Betano

Inter – Más de 6.5 tiros al arco - 1.95 vía Betano

Análisis de apuestas Inter vs Pisa

Inter recibe la visita del recién ascendido Pisa en un encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Serie A. Se trata de un duelo entre dos equipos con realidades muy distintas porque los Neroazzurros son líderes, mientras que los visitantes se ubican en la penúltima casilla de la tabla.

Los dirigidos por Christian Chivu vienen de sufrir una dura derrota en la Champions League frente al Arsenal (1-3), por lo que intentarán levantar cara. Mientras que en la Serie A tienen dos triunfos consecutivos por la mínima diferencia ante Lecce y Udinese. Se ubican en la cima con 49 puntos, tres más que Milan.

Por su lado, Pisa tiene un solo triunfo en la temporada. Además, los visitantes vienen de empatar sus dos compromisos más recientes con Udinese (2-2) y Atalanta (1-1). Los recién ascendidos se ubican en la casilla 19 con 14 puntos.

Cabe mencionar que, en la primera vuelta, Inter se quedó con el triunfo ante este rival (0-2). Por las diferencias entre las plantillas, y la actualidad de ambos equipos, se espera una victoria contundente de unos Neroazzurros que quieren recuperar su mejor fútbol.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que Inter consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco triunfos de los Neroazzurros en el campeonato, así como en el duelo entre ambos en la primera vuelta del campeonato.

Asimismo, Pisa no anotó en sus últimas cinco derrotas en la Serie A.

Apuesta 1: Inter vs Pisa: Gana Inter sin recibir goles - 1.60 vía Betano

Goles del Inter

Pisa podría pagar los “platos rotos” de la derrota del Inter en Champions League. Por ese motivo, no extrañaría que los dirigidos por Chivu anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres triunfos más recientes en casa por la Serie A.

De igual forma, Pisa recibió más de 2.5 goles en dos de sus cuatro derrotas como visitante.

Apuesta 2: Inter vs Pisa: Inter anota más de 2.5 goles - 1.88 vía Betano

Remates al arco

Por el estilo de juego que tiene Inter, y la necesidad de ganar, no extrañaría que culminen el compromiso con más de 6.5 tiros al arco. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres presentaciones más recientes en el Giuseppe Meazza por el campeonato.

Apuesta 3: Inter vs Pisa: Inter - Más de 6.5 tiros al arco - 1.95 vía Betano

Cuotas Inter vs Pisa





Resultado Cuotas Inter 1.18 Empate 6.60 Pisa 20.00

Inter vs Pisa: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 20 oportunidades. El balance es de 11 victorias del Inter, 6 empates y 3 triunfos del Pisa. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: