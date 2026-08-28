Sport Boys buscará extender su buen momento cuando reciba la visita de Sporting Cristal en partido de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El compromiso se jugará este domingo 30 de agosto en el Estadio Miguel Grau.

Los locales tienen seis partidos sin perder entre la Liga 1 y la Copa de la Liga. Por su parte, los celestes ganaron dos de sus anteriores tres presentaciones. Ante estos antecedentes, se espera que sea uno de los mejores duelos de la séptima jornada.

En las apuestas los rosados aparecen como favoritos, pero las cuotas están muy parejas. Además, es problema que se anoten varios goles. A continuación, se detallan las apuestas recomendadas basadas en datos objetivos.

Pronósticos: Sport Boys vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcan – Sí – 1.75 vía Stake

vía Stake Resultado de la primera mitad – Empate – 2.10 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Sport Boys vs Sporting Cristal

Sporting Cristal tiene cinco triunfos al hilo ante este rival.

Anotaron ambos equipos en los últimos cuatro partidos de los rosados.

Se anotaron más de 2.5 goles en los dos duelos más recientes de Sport Boys.

Los celestes tienen una derrota en sus anteriores cinco presentaciones.

Marcaron las dos escuadras en los anteriores cuatro encuentros de Sporting Cristal.

Análisis y estado de forma: Sport Boys vs Sporting Cristal

Sport Boys se verá las caras con Sporting Cristal en compromiso de la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los locales viven un buen inicio de semestre, por lo que se ubican en la cuarta posición con 11 puntos. Por su lado, los celestes son sextos con 10 unidades, así que es un duelo directo por mantenerse en la zona alta.

Los locales dirigidos, por Carlos Desio, vienen de superar en penales al Atlético Grau en la Copa de la Liga. Además, el pasado fin de semana golearon en casa al Cienciano (5-1). Los rosados tienen una sola caída en sus últimas diez presentaciones.

Por su lado, Sporting Cristal derrotó a Sport Huancayo (4-1) en los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que en la jornada pasada, los celestes cayeron frente a Alianza Atlético (3-1). Cabe mencionar que este equipo suma cuatro partidos sin ganar fuera de casa.

En el torneo pasado Sporting Cristal goleó a Sport Boys (3-0), pero en esta ocasión se espera un duelo más parejo por la actualidad de ambos equipos.

Nuestra apuesta segura: partido sin valla invicta

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, y los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores cuatro presentaciones de Sport Boys en el semestre.

De igual forma, anotaron ambos equipos en los últimos cuatro compromisos de Sporting Cristal.

Apuesta de valor: duelo parejo

Se espera un compromiso muy igualado por el fútbol que mostraron ambos equipos en el semestre, por lo que primer tiempo podría terminar igualado. Ese pronóstico se cumplió en el duelo de Sporting Cristal en condición de visitante ante Universitario.

Esto también se dio en dos partidos de Sport Boys en la Liga 1, donde se incluye el enfrentamiento como local ante AD Tarma.

Comparativa de cuotas: Sport Boys vs Sporting Cristal

Alineaciones probables: Sport Boys vs Sporting Cristal