Sport Huancayo y Alianza Atlético se enfrentan este sábado 24 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El partido se disputará en el Estadio Huancayo, donde el conjunto local intentará aprovechar su buen momento para sumar tres puntos ante un rival que también cuenta con recursos ofensivos.

Sport Huancayo llega después de vencer a Cusco FC y atraviesa una de sus mejores rachas del campeonato, con seis victorias consecutivas. Por su parte, Alianza Atlético viene de caer por 4-1 ante Universitario, aunque mantiene una producción ofensiva destacada durante la temporada.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Sport Huancayo parte como favorito por su rendimiento reciente y su fortaleza en casa, pero Alianza Atlético puede generar peligro si encuentra espacios en ataque.

Pronósticos de Sport Huancayo vs Alianza Atlético

Victoria de Sport Huancayo – 1.50 vía 1xbet

Ambos equipos marcan: sí – 1.69 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido de Sport Huancayo vs Alianza Atlético

Sport Huancayo llega con seis victorias consecutivas y seis partidos sin perder en el campeonato.

Los locales ganaron sus tres compromisos más recientes ante su afición.

Alianza Atlético perdió 4-1 ante Universitario en su última presentación.

El conjunto de Sullana mantuvo una importante regularidad ofensiva y acumula una larga secuencia de partidos marcando goles.

Sport Huancayo recibió goles en sus cinco encuentros más recientes como local.

El historial entre ambos favorece a Sport Huancayo en Huancayo, donde Alianza Atlético no consiguió ganar en los enfrentamientos registrados.

Análisis y estado de forma: Sport Huancayo vs Alianza Atlético

Sport Huancayo afronta este compromiso con confianza después de encadenar una serie de resultados positivos en el Torneo Clausura. El equipo consiguió seis victorias consecutivas según los registros consultados y busca prolongar esa dinámica ante su afición.

La fortaleza como local es uno de los principales argumentos para confiar en el conjunto huancaíno. El equipo acumula tres triunfos consecutivos en casa y demostró capacidad para generar ocasiones con regularidad. Su objetivo será aprovechar esa ventaja para imponer condiciones desde los primeros minutos y evitar que el rival se sienta cómodo.

Sin embargo, los locales también mostraron algunas dificultades defensivas. Sport Huancayo recibió goles en sus cinco partidos más recientes en casa, un dato que invita a considerar otros mercados además de la victoria simple.

Por su parte, Alianza Atlético llega después de perder por 4-1 ante Universitario. El resultado fue contundente, pero no elimina los argumentos ofensivos del conjunto de Sullana, que ha mantenido una importante continuidad goleadora durante la temporada. El equipo visitante tendrá que mejorar su rendimiento defensivo si quiere competir en Huancayo. La altura y la presión del conjunto local pueden complicar su planteamiento, especialmente si Sport Huancayo consigue adelantarse en el marcador.

El historial directo también ofrece argumentos favorables a los locales. Sport Huancayo cuenta con ventaja en los enfrentamientos disputados en su estadio, mientras que Alianza Atlético buscará romper esa tendencia y aprovechar sus opciones de ataque. Con este panorama, la victoria local aparece como una alternativa interesante. No obstante, los antecedentes defensivos de Sport Huancayo y la capacidad goleadora de Alianza Atlético permiten valorar también el mercado de ambos equipos marcan.

Nuestra apuesta segura: victoria de Sport Huancayo

La primera recomendación es apostar por el triunfo de Sport Huancayo, que llega con una dinámica positiva y convirtió su estadio en un escenario complicado para los visitantes. La racha de seis victorias consecutivas refuerza la confianza en el equipo huancaíno. Además, sus tres triunfos más recientes como local muestran que atraviesa un buen momento ante su afición.

Alianza Atlético, por su parte, necesita recuperarse después de la derrota frente a Universitario. Aunque cuenta con argumentos ofensivos, tendrá que mejorar su comportamiento defensivo para frenar a un rival que llega con confianza. También se debe mencionar que Huancayo ganó los últimos duelos ante este rival en casa.

Apuesta de valor: ambos equipos marcan

Como segunda alternativa, se puede considerar que Sport Huancayo y Alianza Atlético anoten al menos un gol cada uno. Esta selección se apoya en dos tendencias. Por un lado, Sport Huancayo marcó con regularidad durante su buena racha, pero también recibió goles en sus cinco compromisos más recientes como local. Por otro, Alianza Atlético mantiene una secuencia prolongada de partidos anotando, pese a su última derrota ante Universitario.

El mercado puede resultar interesante si Sport Huancayo mantiene su capacidad ofensiva y Alianza Atlético aprovecha alguna de las oportunidades que genere al contragolpe. Para acertar, ambos equipos deben marcar al menos un gol. Un resultado de 2-1 o 1-1 sería favorable para esta selección.

Cuotas: Sport Huancayo vs Alianza Atlético

Alineaciones probables de Sport Huancayo vs Alianza Atlético