El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League se disputará este 8 de abril en el Parc des Princes. Los pronósticos PSG vs Liverpool anticipan un duelo táctico entre dos gigantes europeos.

Pronósticos del PSG vs Liverpool





Victoria del PSG - 1.72 vía Betano

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 1.80 vía Betano

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Puntos clave para el partido PSG vs Liverpool





El PSG demostró una eficiencia letal en octavos de final, anotando ocho goles contra el Chelsea con un registro de Goles Esperados (xG) de solo 1.99.

Cinco de los seis partidos del PSG como local en esta edición de la Champions League han superado la barrera de los 2.5 goles.

Ambos equipos se encuentran entre los más peligrosos de la competición: Liverpool lidera en xGF (2.37) y el PSG le sigue de cerca (2.26).

En su última visita al Parc des Princes, Liverpool consiguió una victoria por 0-1 a pesar de generar solo 0.27 xG frente a los 1.78 xG del PSG.

Análisis y estado de forma: PSG vs Liverpool





El PSG llega a esta fase como campeón defensor y con una demostración de fuerza tras eliminar al Chelsea con un marcador global de 8-2. El equipo de Luis Enrique luce cohesionado y su ofensiva, liderada por un Khvicha Kvaratskhelia en gran momento, es su principal arma. Además, lograron posponer su partido de liga, lo que les concede un valioso descanso de seis días antes del partido de vuelta.

Por su parte, el Liverpool atraviesa un momento de irregularidad. Aunque superaron al Galatasaray en octavos con un contundente 4-0 en Anfield, su rendimiento en la Premier League ha sido inconsistente. La gestión de la fatiga será un factor crítico, ya que tienen un partido de liga crucial entre ambos duelos europeos, y la situación de Mohamed Salah, quien es duda por lesión, añade incertidumbre.

Nuestra apuesta segura: Victoria del PSG





El rendimiento del PSG en las fases eliminatorias justifica su favoritismo. Su capacidad para ser contundente, como demostró ante el Chelsea, y el factor de jugar en casa son determinantes. El equipo parisino buscará asegurar una ventaja antes de viajar a Anfield. Considerando las dificultades defensivas que ha mostrado Liverpool y la superioridad ofensiva local, la victoria del PSG se posiciona como una opción con una base sólida.

Apuesta 1: PSG vs Liverpool: Victoria del PSG - 1.72 vía Betano

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan





Las estadísticas sugieren un partido con múltiples goles. El 75% de los encuentros del PSG en esta Champions League han tenido goles de ambos equipos, y sus partidos promedian unos impresionantes 4.25 goles. Ambos clubes lideran la estadística de Goles Esperados (xGF), lo que confirma su potencial ofensivo. Liverpool, por su parte, ha visto goles en ambos arcos y más de 2.5 tantos en sus últimos tres partidos como visitante. Este mercado ofrece un valor considerable.

Apuesta 2: PSG vs Liverpool: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 1.80 vía Betano

Comparativa de cuotas PSG vs Liverpool





Resultado Cuotas PSG 1.72 Empate 4.15 Liverpool 4.30

Alineaciones probables PSG vs Liverpool



