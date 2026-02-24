Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de PSG vs Mónaco, un duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League que se jugará este miércoles 25 de febrero en el Parque de los Príncipes.

Pronósticos: PSG vs Mónaco





PSG anota más de 2.5 goles - 1.67 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan – 1.59 vía Te Apuesto

Gol de Désiré Doué en cualquier momento - 1.96 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas PSG vs Mónaco

PSG recibe la visita del Mónaco en duelo correspondiente a la vuelta de los playoffs a los octavos de final de la Champions League. La serie está abierta luego de la victoria de los parisinos (3-2) en el compromiso de ida en el Principado.

Los dirigidos por Luis Enrique tienen una sola derrota en sus siete encuentros más recientes. Los parisinos superaron el fin de semana al Metz (3-0) en la Ligue 1. Además, este equipo derrotó al Mónaco en cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos.

Por su parte, Mónaco viene de vencer al Lens (2-3) en la Ligue 1. Es importante señalar que el equipo del Principado solo tiene tres victorias en sus últimos tres partidos fuera de casa. En la última visita en Champions cayeron frente al Real Madrid (6-1).

No hay duda que el campeón PSG es favorito ante la actualidad de ambos equipos, las diferencias entre las plantillas y el fútbol que muestran los de Luis Enrique en casa. Además, todo apunta a un duelo con varios goles.

Goles del PSG

Por el poderío ofensivo del PSG, y sus últimos resultados, no extrañaría que los parisinos anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cuatro compromisos de los dirigidos por Luis Enrique.

De igual manera, Mónaco recibió más de 2.5 goles en sus cinco derrotas más recientes. En definitiva, se trata de una opción interesante que también se puede utilizar en una apuesta combinada.

Apuesta 1: PSG vs Mónaco: PSG anota más de 2.5 goles - 1.67 vía Te Apuesto

Duelo sin valla invicta

En dos de los tres partidos más recientes entre PSG y Mónaco anotaron ambos equipos, por lo que esa historia podría repetirse. Esto también se dio en dos de las anteriores tres presentaciones de los dirigidos por Luis Enrique.

Asimismo, anotaron ambos equipos en los últimos tres encuentros de los visitantes.

Apuesta 2: PSG vs Mónaco: Ambos equipos marcan - 1.59 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Désiré Doué anotó tres goles en los últimos dos partidos del PSG, por lo que podría anotar en cualquier momento. El delantero marcó doblete en la ida y suma cuatro tantos en la actual edición de la Champions League.

Apuesta 3: PSG vs Mónaco: Gol de Désiré Doué en cualquier momento - 1.96 vía Te Apuesto

Cuotas PSG vs Mónaco





Resultado Cuotas PSG 1.27 Empate 6.18 Mónaco 9.22

PSG vs Mónaco: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 117 oportunidades. El registro es de 38 triunfos del PSG, 30 empates y 49 victorias del Mónaco. Los resultados de los últimos cinco encuentros entre ambos fueron los siguientes: