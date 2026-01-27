Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento PSG vs Newcastle, duelo correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 28 de enero en el Parque de los Príncipes.

Pronósticos: PSG vs Newcastle





PSG gana a cero - 2.92 vía Te Apuesto

PSG marca en ambas partes - 2.08 vía Te Apuesto

Primera Mitad - PSG – 1.91 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas PSG vs Newcastle

PSG se verá las caras con Newcastle por la última fecha de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo directo por la clasificación. Ambos necesitan sumar tres puntos para lograr la clasificación a octavos de final.

Los dirigidos por Luis Enrique se ubican en la sexta casilla con 13 unidades, los mismos que suma un Newcastle, que se encuentra en la séptima posición por la diferencia de goles. Cabe mencionar que hay otros cinco equipos que tienen esa cantidad de puntos.

PSG viene de vencer al Auxerre (0-1) en la Ligue 1, pero cayó en la fecha pasada de la competición ante Sporting de Lisboa (2-1). Un punto a considerar es que los parisinos solo sufrieron una derrota en sus anteriores ocho presentaciones en casa.

Por su parte, Newcastle cayó el pasado fin de semana con Aston Villa (0-2) en la Premier League, pero superó al PSV (3-0) en la séptima fecha de la fase de liga. Es importante señalar que Las Urracas igualaron en su presentación más reciente fuera de casa en el torneo (2-2 vs Bayer Leverkusen).

Ante la actualidad de ambos equipos, todo apunta a un duelo parejo, aunque PSG es claro favorito por jugar frente a su afición.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes no extrañaría que PSG consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro victorias de los actuales campeones de la Champions League.

También se debe señalar que PSG no recibió goles en su primera presentación como local en la fase de liga (4-0 vs Atalanta).

Apuesta 1: PSG vs Newcastle: PSG gana a cero - 2.92 vía Te Apuesto

Goles en ambas mitades

Ante el estilo del PSG y la necesidad de ganar, se espera que los locales salgan con todo al ataque, por lo que podrían anotar en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus anteriores siete compromisos.

Además, Newcastle en su última derrota recibió goles en ambos tiempos (0-2 vs Aston Villa).

Apuesta 2: PSG vs Newcastle: PSG marca en ambas partes - 2.08 vía Te Apuesto

PSG arriba en el 1T

Por la necesidad del PSG y el fútbol que suelen mostrar en casa no extrañaría que los dirigidos por Luis Enrique terminen el primer tiempo arriba en el marcador. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus seis duelos más recientes.

De igual forma, eso se dio en una de sus dos victorias en casa por la fase de liga de la Champions.

Apuesta 3: PSG vs Newcastle: Primera Mitad - PSG - 1.91 vía Te Apuesto

Cuotas PSG vs Newcastle

Resultado Cuotas PSG 1.55 Empate 4.30 Newcastle 5.51

PSG vs Newcastle: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 2 oportunidades. El balance es de 1 victoria del Newcastle United y 1 empate. Los resultados de esos partidos entre ambos fueron los siguientes: