Para este duelo de la jornada 11 de La Liga, los pronósticos Racing Santander vs Real Madrid reflejan una clara ventaja visitante. El partido se disputará el 01 de noviembre de 2026 en el Estadio El Sardinero.

Racing Santander llega invicto en casa, mientras que Real Madrid acumula cinco victorias consecutivas. A continuación, analizamos los datos para identificar el valor en las apuestas La Liga.

Pronósticos del Racing Santander vs Real Madrid

Resultado del partido: Real Madrid – 1.21 vía 1xbet

Real Madrid gana y ambos equipos anotan – 1.48 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander se mantiene invicto en sus cinco partidos como local esta temporada, con tres victorias y dos empates.

Real Madrid acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

Los partidos del Racing Santander promedian 4.10 goles, debido a una defensa que permite 2.6 goles por encuentro.

Kylian Mbappé registra 12.23 goles esperados (xG), liderando la métrica en la competición.

Análisis y estado de forma: Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander ha mostrado un rendimiento inconsistente tras su ascenso. Actualmente ocupan la decimotercera posición con 11 puntos. Su principal problema radica en la fase defensiva, permitiendo 21.38 goles esperados en contra, la peor cifra del torneo. Sin embargo, su efectividad ofensiva como local les ha permitido sumar puntos cruciales, promediando 2.20 goles por partido en su estadio.

Real Madrid, por su parte, llega tras una victoria clave como visitante que consolida su racha de cinco triunfos consecutivos. El equipo visitante registra la segunda mejor producción ofensiva del torneo con 24.15 goles esperados en 10 jornadas. Esta consistencia en ataque, liderada por sus principales figuras, compensa las bajas por lesión y justifica su posición en el mercado de cuotas Racing Santander vs Real Madrid.

Nuestra apuesta segura: Resultado del partido a favor del visitante

Aunque el equipo local mantiene un invicto en su estadio, el salto de calidad del rival es significativo. La diferencia en la producción ofensiva y la fragilidad defensiva del Racing Santander, que concede más de dos goles por partido, inclinan la balanza. Además, el equipo visitante llega con descanso tras no disputar partidos a mitad de semana, lo que representa una ventaja física importante para asegurar el triunfo en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Victoria visitante y ambos equipos anotan

La cuota de valor se encuentra en combinar el triunfo del favorito con la anotación de ambos conjuntos. Racing Santander ha marcado en el 100% de sus partidos como local esta temporada, anotando 11 goles en cinco encuentros. Al mismo tiempo, son el equipo con peor registro defensivo. El equipo visitante ha registrado goles en contra en cuatro de sus cinco salidas, lo que hace estadísticamente probable que reciban un tanto, incluso si terminan imponiendo su superioridad en el marcador final.

Comparativa de cuotas Racing Santander vs Real Madrid

Alineaciones probables Racing Santander vs Real Madrid